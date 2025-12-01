Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Sporting Cristal vs Alianza Lima, correspondiente a la ida del play-offs de la Liga 1 que se jugará este martes 2 de diciembre en el Monumental

No marcan ambos equipos - 2.05 vía Stake

Menos de 2.5 goles - 1.90 vía Stake

Resultado primera mitad - Empate - 2.15 vía Stake

Análisis de apuestas Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal se verá las caras con Alianza Lima en el primer partido de la serie correspondiente a la fase 1 de los playoffs por el cupo a la ronda de grupos de la Copa Libertadores. Se espera un compromiso intenso y cerrado por todo lo que está en juego, así como el rendimiento de ambos equipos en sus presentaciones anteriores.

Los celestes terminaron en la cuarta posición de la tabla general de la temporada en la Liga 1 y llegan con tres victorias consecutivas. En su última presentación superaron con suplentes al Atlético Grau (1-2).

Por su parte, Alianza Lima tiene cinco compromisos sin perder. Los blanquiazules superaron a UTC (3-0) en el cierre del Torneo Clausura y vencieron a Los Chankas (1-2) en su último compromiso fuera de casa.

Cabe mencionar que tres de los anteriores cuatro enfrentamientos entre ambos culminaron empatados, así que se espera otro duelo muy parejo. Incluso, las cuotas están parejas, aunque Sporting Cristal es favorito por jugar como local.

No anotan ambos equipos

Al tratarse del primer partido de la serie, y por los enfrentamientos entre ambos, es probable que no anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres compromisos entre estos clubes.

Además, ambos equipos no marcaron en tres de las seis presentaciones más recientes de Sporting Cristal y en el último encuentro de Alianza Lima.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Alianza Lima: No marcan ambos equipos - 2.05 vía Stake

Menos de 2.5 goles

Por los anteriores resultados de estos equipos, no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los seis enfrentamientos más recientes entre celestes y blanquiazules.

Esto también se dio en tres de los anteriores cinco compromisos de Sporting Cristal frente a su afición

Apuesta 2: Sporting Cristal vs Alianza Lima: Menos de 2.5 goles - 1.90 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Por todo lo que está en juego, es probable que el partido sea muy parejo, por lo que el primer tiempo podría culminar empatado. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro enfrentamientos entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Apuesta 3: Sporting Cristal vs Alianza Lima: Resultado primera mitad - Empate - 2.15 vía Stake

Resultado Cuotas Sporting Cristal 2.30 Empate 3.40 Alianza Lima 2.95

Sporting Cristal vs Alianza Lima: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 72 ocasiones. El balance es de 20 triunfos de Sporting Cristal, 27 empates y 25 victorias de Alianza Lima. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: