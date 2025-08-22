Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Sporting Cristal vs UTC, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado 23 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo.

Pronósticos: Sporting Cristal vs UTC





Sporting Cristal gana a cero – 1.91 vía Te Apuesto

– 1.91 vía Te Apuesto Sporting Cristal gana ambas mitades – 2.24 vía Te Apuesto

– 2.24 vía Te Apuesto Sporting anota más de 2.5 goles – 1.81 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Sporting Cristal vs UTC

Sporting Cristal recibe la visita de UTC en un partido correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los dirigidos por Paulo Autuori quieren extender su buen momento para escalar a la cima de la tabla y al frente estará un conjunto que apenas tiene dos puntos en el semestre.

Los celestes están invictos y solo han recibido un gol en el Torneo Clausura. Vienen de vencer a Binacional (1-3) mientras que en el anterior compromiso frente a su afición superaron al complicado Melgar (1-0). Se encuentran en la segunda posición con 13 puntos, a sólo uno del líder Universitario.

Por su parte, UTC viene de empatar sin goles con Juan Pablo II en su último duelo, mientras que en el semestre fuera de casa cayó ante Alianza Atlético (2-0). Se ubican en la última casilla con 2 puntos. Cabe mencionar que, en el pasado Torneo Apertura, los de Cajamarca golearon a los celestes (4-1), pero se espera una historia muy diferente en esta ocasión.

Ante la actualidad de ambos equipos, Sporting Cristal llega como el claro favorito y no extrañaría que consiga una goleada.

Triunfo con valla invicta

Por la fortaleza defensiva que ha mostrado Sporting Cristal, es probable que se queden con el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus cuatro victorias en el Torneo Clausura.

Además, Sporting Cristal dejó su valla invicta en el último duelo entre ambos en este escenario. También se debe mencionar que los visitantes no anotaron en sus anteriores dos presentaciones.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs UTC: Sporting Cristal gana a cero – 1.91 vía Te Apuesto

Triunfo en ambas mitades

Por el poderío de Sporting Cristal, y las diferencias entre ambos equipos es probable que los dirigidos por Autuori ganen ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus cuatro victorias en el Torneo Clausura.

Asimismo, esto se dio en la última visita de UTC a Sporting Cristal (4-0).

Apuesta 2:Sporting Cristal vs UTC: Sporting Cristal gana ambas mitades – 2.24 vía Te Apuesto

Goles de los locales

Ante el buen momento que atraviesan los locales, no extrañaría que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus últimas cuatro victorias en el campeonato y en el anterior compromiso entre ambos en el Estadio Alberto Gallardo.

Apuesta 3: Sporting Cristal vs UTC: Sporting Cristal anota más de 2.5 goles – 1.81 vía Te Apuesto

Cuotas: Sporting Cristal vs UTC

Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.22 Empate 6.29 UTC 14.09

Sporting Cristal vs UTC: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 27 entre ambos. El balance es de 14 victorias de Sporting Cristal, 9 empates y 3 triunfos de UTC. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: