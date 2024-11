Si estás interesado en darle una oportunidad a esta casa de apuestas recién llegada al Perú, vamos a explicarte cómo funciona Stake para que a la hora de abrir una cuenta o explorar sus mercados puedas hacerlo como todo un profesional. El objetivo de este artículo es que te familiarices un poco con la plataforma y que tu curva de aprendizaje sea lo más tranquila posible.

Cómo funciona Stake paso a paso

Apostar en Stake puede parecer una experiencia desafiante para algunos jugadores novatos, por eso hemos preparado una guía paso a paso para entender su funcionamiento. Además, te recomendamos utilizar el código promocional Stake “MAXDEPOR” durante el registro para obtener beneficios adicionales.

Completa el formulario de registro: como en cualquier otra casa de apuestas, deberemos completar un formato con nuestros datos verídicos, antes de poder empezar a jugar.

Verifica tu identidad: evidentemente, Stake tendrá que verificar que somos mayores de 18 años y que residimos legal y físicamente en el Perú, el primer paso será un código SMS, pero posteriormente tendremos que enviar una copia de nuestro D.N.I

Haz tu primer depósito: Tras completar los requisitos legales, realiza tu primer depósito para desbloquear la bonificación de bienvenida. Recuerda ingresar el código MAXDEPOR para acceder a más beneficios.

Tras completar los requisitos legales, realiza tu primer depósito para desbloquear la bonificación de bienvenida. Recuerda ingresar el para acceder a más beneficios. Empieza a jugar: Estamos listos para empezar a explorar los más de 20 deportes y 1.111 mercados que tiene Stake abiertos en Perú para sus jugadores. Es cuestión de saber elegir.

Cómo crear una apuesta en Stake

Ya empezamos a tener más claro cómo funciona Stake. Sin embargo, es importante que aprendamos un procedimiento básico, la creación de nuestra primera apuesta. A continuación vamos a ver lo que debes hacer para completar tu primera selección:

Ingresa en tu cuenta: como apostar en Stake implica la verificación de tus credenciales, tendrás que ingresar con tu clave y tu nombre de usuario a la plataforma.

Elige el deporte / torneo / juego / mercado de tu interés: vamos a imaginar que tenemos ganas de apostar en un partido de la Serie A de Brasil. En ese caso, nos dirigiremos al menú "deportes", elegiremos fútbol / Brasil – Serie A / Bragantino SP vs Sao Paulo SP / 1×2 y haremos nuestra selección.

Fija un monto para tu selección: Supongamos que estamos sintiéndonos afortunados y vamos a apostar S/100 a una victoria de Bragantino en condición de local con una cuota de 2,5.

Supongamos que estamos sintiéndonos afortunados y vamos a apostar S/100 a una victoria de Bragantino en condición de local con una cuota de 2,5. Confirma tu ticket: Una vez hayamos verificado el monto de nuestra primera apuesta, y si estamos satisfechos con la cuota que nos ofrece el operador, estamos listos para ver como funciona Stake y sentarnos a ver el partido.

Cómo cobrar una apuesta en Stake

La suerte nos ha sonreído y Bragantino ganó el partido. Nuestros S/100 nos reportaron una ganancia de 50 PEN y estamos muy felices no solo por el resultado del juego, sino porque conseguimos una pequeña ganancia.

Cómo apostar en Stake tiene claramente la finalidad de ganar algún dinero. Está claro que lo que queremos ahora es recuperar nuestra inversión inicial de 100 PEN y cobrar nuestra recompensa de S/50 PEN, te cuento cómo hacerlo paso a paso.

Verifica tu ticket: lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que nuestro ticket de apuesta sea ganador. Lo creas o no, algunas veces imaginamos que como nuestro equipo ganó es suficiente, no obstante, nuestra victoria dependerá del mercado y la selección que hayamos hecho y no tanto de nuestro equipo en sí mismo.

Dirígete a "Billetera": sí, efectivamente la victoria de Bragantino sobre Sao Paulo nos garantizó una apuesta ganadora. Deberemos ir a la sección de 'retiros' de Stake, se encuentra dentro de la opción "Billetera", ubicada al lado superior de la pantalla.

Elige tu método de retiro: en este momento, la única manera de procesar retiros de fondos en Stake y en la mayoría de las casas de apuestas en Perú es a través de una transferencia a nuestra cuenta bancaria. Esta deberá estar a tu nombre y tendrás que inscribirla.

Confirma tus datos: la inscripción de tu cuenta bancaria se hace sólo una vez, tendrás que suministrar alguna información adicional y habrás de verificar tu identidad antes de que se te permita sustraer fondos.

la inscripción de tu cuenta bancaria se hace sólo una vez, tendrás que suministrar alguna información adicional y habrás de verificar tu identidad antes de que se te permita sustraer fondos. Transfiere tus ganancias: la transferencia de tus ganancias puede ser total o parcial, puedes retirar como mínimo S/50 y el tiempo de la transacción puede variar entre 24 y 72 horas hábiles. El tiempo de transferencia dependerá en buena medida del banco donde tengas tu cuenta.

Oferta de apuestas deportivas en Stake

Como dijimos antes, hay más de 20 deportes en los que podremos hacer apuestas en Stake. Sin embargo, como es más que obvio, el juego más popular en el Perú es el fútbol, y en este caso, el operador nos ofrece un sinfín de opciones que van mucho más allá de la Liga 1.

Evidentemente podremos apostar también en la segunda división peruana. No obstante, si somos de apetito más amplio, podremos también apostar en los diferentes campeonatos latinoamericanos, es decir, en las ligas de Argentina, Colombia, Ecuador o México y por supuesto en los torneos continentales.

Si eso no fuera suficiente, Stake tiene también en su planilla de eventos todos los campeonatos principales de Europa y por supuesto las eliminatorias al mundial de la FIFA 2026. Es decir, que si somos fanáticos del fútbol, podremos apostar prácticamente todos los días y a toda hora, porque siempre habrá algo pasando.

Si además del fútbol estás interesado en explorar otros deportes, Stake también ofrece una impresionante cobertura en disciplinas como el baloncesto, el tenis, el vóley y los eSports. Esta variedad permite a los usuarios diversificar sus apuestas y encontrar mercados interesantes en competiciones globales como la NBA, el ATP, o torneos de videojuegos populares.

Preguntas frecuentes sobre cómo funciona Stake





¿Puedo abrir más de una cuenta en Stake Perú?

No, bajo ninguna circunstancia puedes abrir más de una cuenta en Stake. De hecho, es importante que sepas que tu identidad no sólo la conforma tu nombre y tu DNI, sino además tu dirección IP, en ese sentido, si alguien más tiene una cuenta en este operador y usa tu conexión WIFI, es probable que tengas problemas.

¿Cuánto es lo mínimo que puedo retirar de mi cuenta de Stake?

El retiro mínimo de tu cuenta de Stake hacia tu banco debe ser de S/50. En ese sentido, si no has acumulado ganancias por lo menos por esa cifra, tendrás que esperar antes de poder tramitar una retirada. Adicionalmente, debes saber que no se te cobrarán comisiones de ningún tipo.

¿Qué puedo hacer si tengo problemas para verificar mi identidad en Stake Perú?

Lo mejor que puedes hacer si tienes problemas para verificar tu identidad es entrar en contacto con el equipo de servicio al cliente. Hay varias formas de hacerlo y por fortuna siempre nos atenderán en español.

¿Hay bono de bienvenida en Stake?

Por supuesto que sí. Hay un bono de bienvenida para apuestas deportivas en Stake y otro bono de casino. Cada uno de estos tiene sus propios términos y condiciones, así que es mejor siempre que los leas con mucha atención.

¿Cuál es el código promocional de Stake Perú?

El código promocional Stake es MAXDEPOR y deberás ingresarlo durante tu registro. Con él tendrás acceso no sólo a tu bono de bienvenida, sino también a cuotas mejoradas y otras ofertas.