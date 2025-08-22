Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Universitario vs Alianza Lima, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo 24 de agosto en el Monumental.

Análisis de apuestas: Universitario vs Alianza Lima

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en un nuevo Superclásico del fútbol peruano. Los locales defienden el liderato del Torneo Clausura ante un cuadro blanquiazul que tiene la oportunidad de recuperar terreno en el campeonato.

Los dirigidos por Jorge Fossati vienen de despedirse de la Copa Libertadores con un aguerrido empate sin goles con Palmeiras en Brasil (4-0 en el global para el Verdão). Además, en la fecha anterior igualaron con Sport Huancayo (1-1), pero su última victoria fue en casa ante Sport Boys (1-0). Se ubican en el primer lugar con 14 puntos.

Por su parte, Alianza Lima llega con una espectacular racha de ocho encuentros sin perder y cuatro triunfos al hilo. Los dirigidos por Néstor Gorosito clasificaron entre semana a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a la Universidad Católica de Ecuador (1-2) y se encuentran en la quinta casilla con 11 unidades.

Asimismo, en la fecha anterior los blanquiazules vencieron a AD Tarma, por lo que intentarán extender su buen momento en el clásico. Cabe mencionar que en el pasado torneo este enfrentamiento terminó igualado (1-1), pero la U derrotó a Alianza Lima en el último duelo en el Monumental (2-1).

Por los antecedentes más recientes, se espera un partido igualado, aunque la U aparece como el equipo favorito por el buen fútbol que muestran en casa.

Partidos con valla invicta

Por los anteriores resultados de Universitario, no extrañaría que no anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las cinco presentaciones más recientes de los dirigidos por Jorge Fossati.

Además, esto se dio en tres de los últimos cinco compromisos de Alianza Lima y en dos de las anteriores cuatro ediciones del Superclásico.

Apuesta 1: Universitario vs Alianza Lima: No anotan ambos equipos – 1.64 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles

Es probable que se anoten menos de 2.5 goles por los anteriores resultados de estos equipos, algo que se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos disputados por Universitario entre la Liga 1 y la Copa Libertadores.

De igual forma, se marcaron menos en dos de las tres presentaciones más recientes de los blanquiazules en el Clausura y en cuatro de los últimos partidos entre ambos.

Apuesta 2:Universitario vs Alianza Lima: Menos de 2.5 goles – 1.47 vía Te Apuesto

Acción desde las esquinas

Por el estilo de juego que tienen ambos planteles, no extrañaría que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro compromisos disputados por los campeones del Apertura.

Esto también se dio en uno de los anteriores tres encuentros de los dirigidos por Gorosito, mientras que en su presentación de la fecha pasada se cobraron ocho córners.

Apuesta 3: Universitario vs Alianza Lima: Más de 8.5 córners – 1.68 vía Te Apuesto

Cuotas: Universitario vs Alianza Lima

Resultado Cuotas Universitario 2.17 Empate 2.83 Alianza Lima 4.26

Universitario vs Alianza Lima: Enfrentamientos directos

Este será duelo 375 entre ambos. El balance es de 142 triunfos de Alianza Lima, 106 empates y 126 victorias de la U. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: