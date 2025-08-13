Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Universitario vs Palmeiras, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que se disputará este jueves 14 de agosto en el Monumental.

Pronósticos: Universitario vs Palmeiras





Ambos equipos marcan – 2.47

Más de 2.5 goles – 2.85

Más de 9.5 córners – 2.00

Análisis de apuestas Universitario vs Palmeiras

Universitario recibe a Palmeiras en el gran duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los campeones peruanos buscarán aprovechar la localía frente a un cuadro brasileño que no vive su mejor momento, pero es uno de los favoritos para ganar la competición.

La U llega con 12 partidos sin perder, donde se incluye la última jornada de la fase de grupos frente a River Plate (1-1). Además, los dirigidos por Jorge Fossati tienen tres triunfos consecutivos y vienen de superar a Sport Boys (1-0). Cabe mencionar que clasificaron a octavos en la segunda posición del Grupo B con 8 puntos.

Por su parte, Palmeiras cortó una racha de tres compromisos sin ganar tras vencer el fin de semana al Ceará (2-1) en el Brasileirao. Además, se debe resaltar que El Verdao fue el mejor conjunto en la fase anterior al conseguir 18 puntos en el Grupo G y solo recibir cuatro goles.

Ante las características de ambos equipos, se espera un partido muy abierto. Igualmente, es importante tomar en cuenta que Palmeiras es claro favorito, aunque la U intentará mostrar una correcta versión frente a su afición.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, y las características de los clubes, no extrañaría que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cinco presentaciones de la U, así como en dos de los últimos tres encuentros de Palmeiras.

También es necesario recordar que ambos equipos anotaron en dos de los tres partidos más recientes de los cremas en el torneo.

Apuesta 1: Universitario vs Palmeiras: Ambos equipos marcan – 2.47

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de Palmeiras, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en dos de los tres encuentros más recientes de los dirigidos por Abel Fereira. También se cumplió en dos de las últimos cuatro presentaciones en la Libertadores.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en dos de los anteriores tres encuentros de Universitario en el Monumental.

Apuesta 2:Universitario vs Palmeiras: Más de 2.5 goles – 2.85

Más de 9.5 córners

Por las características del partido, así como de la cancha, es probable que se cobren más de 9.5 córners. Esto se dio en los últimos dos compromisos de Universitario en casa, así como en el duelo más reciente frente a su afición por el torneo.

Asimismo, se superó esa cantidad de córners en los tres encuentros de Palmeiras como visitante en la fase de grupos, donde se incluye la presentación ante Sporting Cristal.

Apuesta 3: Universitario vs Palmeiras: Más de 9.5 córners – 2.00

Cuotas: Universitario vs Palmeiras

Resultado Cuotas Universitario 4.71 Empate 2.95 Palmeiras 2.01

Universitario vs Palmeiras: Enfrentamientos directos

Este será el sexto duelo entre ambos. El balance es de 1 triunfo para Universitario y 5 victorias de Palmeiras. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: