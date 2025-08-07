Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Universitario vs Sport Boys, correspondiente a un duelo de la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado 9 de agosto en el Estadio Monumental.

Universitario gana a cero – 1.90 vía Te Apuesto

– 1.90 vía Te Apuesto Universitario marca en ambas mitades – 1.97 vía Te Apuesto

– 1.97 vía Te Apuesto Universitario gana ambas mitades – 2.62 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Universitario vs Sport Boys

Universitario recibe la visita de Sport Boys en un compromiso correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los cremas quieren extender su buen momento y el invicto, mientras que los visitantes aspiran escalar posiciones en la tabla.

Los dirigidos por Jorge Fossati vienen de superar a Alianza Universidad de Huánuco (0-2). Además, ganaron sus dos partidos en casa por el mismo marcador ante Comerciantes Unidos (3-1) y Atlético Grau (3-1). Se encuentran en la tercera posición con 10 puntos, a solo dos del líder Cusco (12).

Por su parte, Sport Boys consiguió su primer triunfo del semestre en la fecha pasada ante AD Tarma (1-0), mientras que en los otros duelos cayó ante Juan Pablo II (3-0) y Sporting Cristal (0-2). Además, igualó sin goles con Ayacucho. Se ubica en la decimotercera casilla con 4 unidades.

Un punto a tomar en consideración es que la U tiene seis victorias consecutivas frente a este rival y en los últimos dos enfrentamientos dejó la valla invicta. Es probable que se repita esta historia por el buen momento de los campeones del Apertura.

Triunfo sin recibir goles

Por los antecedentes más recientes, y las diferencias entre ambos equipos, no extrañaría que Universitario consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en la última presentación de la U, así como en el duelo entre ambos en el pasado semestre.

Además, Sport Boys no anotó en tres de sus cuatro partidos en el Torneo Clausura y solo tiene un gol a favor.

Apuesta 1: Universitario vs Sport Boys: Universitario gana a cero – 1.90 vía Te Apuesto

Goles de la U

Ante el poderío ofensivo de Universitario, y sus últimos resultados, es probable que anoten al menos un gol en casa tiempo. Ese pronóstico se cumplió en sus dos duelos como local en el Clausura, así como en el anterior enfrentamiento con este rival en el Monumental.

Apuesta 2:Universitario vs Sport Boys: Universitario marca en ambas mitades – 1.97 vía Te Apuesto

Triunfo en ambas mitades

Por la superioridad de Universitario, no extrañaría que los dirigidos por Fossati ganen ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en sus tres triunfos del Torneo Clausura, así como en el último encuentro ante Sport Boys en casa (3-0).

Apuesta 3: Universitario vs Sport Boys: Universitario gana ambas mitades – 2.62 vía Te Apuesto

Cuotas: Universitario vs Sport Boys

Resultado Cuotas Universitario 1.28 Empate 5.30 Sport Boys 10.94

Universitario vs Sport Boys: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 39 ocasiones. El balance es de 22 victorias de Universitario, 13 empates y 4 triunfos de Sport Boys. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: