Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de UTC vs Universitario, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado 20 de septiembre en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Análisis de apuestas UTC vs Universitario

UTC recibirá la visita de Universitario en un partido que abre la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales buscarán su primera victoria del semestre, mientras que el cuadro crema quiere volver a la cima de la clasificación.

Los de Cajamarca llegna con dos derrotas consecutivas frente a Ayacucho (0-1) y AD Tarma (3-1) y se ubican en la decimoctava casilla con apenas 2 puntos, tras siete encuentros disputados.

Por su parte, Universitario está invicto en el Torneo Clausura, pero intentarán recuperar su mejor versión porque apenas tienen una victoria en sus tres encuentros más recientes en el campeonato. Los dirigidos por Jorge Fossati vienen de vencer a Melgar (1-2) y se encuentran en la segunda posición con 18 puntos, a uno del líder Cusco.

Cabe mencionar que la U tiene dos victorias consecutivas ante este rival y el duelo del torneo pasado terminó en goleada de los cremas (6-0). En esta ocasión, se espera que los visitantes se vuelvan a quedar con el triunfo por la actualidad de ambas plantillas.

Más de 2.5 goles

Por los resultados más recientes de los locales, y el poderío ofensivo de Universitario, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los anteriores tres encuentros de UTC.

Además, esto se dio en el compromiso de Universitario del pasado fin de semana con Melgar (1-2), así como en el duelo entre ambos del Torneo Apertura.

Apuesta 1: UTC vs Universitario: Más de 2.5 goles – 2.10 vía Stake

Triunfo con valla invicta

Ante el mal momento de UTC, y los últimos resultados de Universitario, es muy probable que la U consiga el triunfo sin recibir goles. Es importante tomar en consideración que los de Cajamarca no anotaron en tres de sus anteriores cinco partidos, donde destacan sus dos derrotas más recientes.

De igual manera, los de Fossati no recibieron goles en dos de sus últimos tres encuentros, así como en dos de sus anteriores tres triunfos en el semestre.

Apuesta 2:UTC vs Universitario: Universitario ganará a cero – 2.15 vía Stake

Córners de Universitario

Por el estilo de juego que tiene Universitario, y el mal momento de UTC, no extrañaría que la U cobre más de 5.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores cuatro presentaciones de los campeones del Apertura.

Esto también se dio en el último encuentro entre ambos equipos.

Apuesta 3: UTC vs Universitario: Más de 5.5 córners de la U – 2.10 vía Stake

Cuotas: UTC vs Universitario

Resultado Cuotas UTC 7.00 Empate 4.00 Universitario 1.50

UTC vs Universitario: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 39 oportunidades. El balance es de 11 victorias de UTC, 10 empates y 18 triunfos de Universitario. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: