Análisis de apuestas Vélez Sarsfield vs Fortaleza

Vélez Sarsfield y Fortaleza definen el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La serie está abierta tras el empate sin goles de la ida. Los argentinos intentarán mostrar su mejor versión en casa ante un cuatro que no vive un gran momento.

Los locales vienen de vencer a Independiente (2-1) en el torneo argentino. Además, los dirigidos por el mellizo Gustavo Barros Schelotto tienen tres empates en sus cinco presentaciones más recientes y solo perdieron dos de sus últimos diez compromisos.

Por su parte, Fortaleza llega en medio de una racha negativa de seis partidos sin ganar. Asimismo, los brasileños apenas tienen un balance de un triunfo, tres empates y seis derrotas en sus anteriores diez encuentros.

Ante las características del partido, y el nivel de ambos equipos, es probable que sean 90 minutos muy parejo, aunque los argentinos aparecen como favoritos porque vienen mostrando un mejor fútbol.

Más de 1.5 goles

Por la necesidad de ganar para avanzar a cuartos de final, se esperan que los dos equipos salgan todo al ataque, por lo que se podrían anotar más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en el duelo de Vélez el pasado fin de semana, así como en sus tres presentaciones en casa de la fase de grupos.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en ocho de los últimos nueve encuentros disputados por el club brasileño.

Apuesta 1: Vélez Sarsfield vs Fortaleza: Más de 1.5 goles – 1.52 vía Te Apuesto

Empate en el 1T

Ante las recientes actuaciones de Vélez, no extrañaría que el primer tiempo termine igualado. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus anteriores cinco compromisos, donde se incluye la ida de esta serie.

Asimismo, esto también se dio en uno de los tres compromisos del Fortín en casa por la fase de grupos, así como en la visita de Fortaleza a Racing de Avellaneda.

Apuesta 2:Vélez Sarsfield vs Fortaleza: Resultado Primer Tiempo – Empate – 1.96 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y sus actuaciones más recientes, no extrañaría que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro duelos de Vélez Sarsfield, donde se incluye la ida de esta serie.

Esto también se dio en tres de los anteriores cinco compromisos de los dirigidos por Renato Paiva.

Apuesta 3: Vélez Sarsfield vs Fortaleza: Más de 9.5 córners – 1.85 vía Te Apuesto

Cuotas: Vélez Sarsfield vs Fortaleza

Resultado Cuotas Vélez Sarsfield 1.91 Empate 3.08 Fortaleza 4.69

Vélez Sarsfield vs Fortaleza: Enfrentamientos directos

Este será el segundo partido entre ambos tras el empate sin goles de la ida.