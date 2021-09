Las últimas informaciones desde Inglaterra señalaban que James Rodríguez se encontraba en Doha (Qatar) firmando su contrato con el Al-Rayyan. El colombiano dejará Everton sin pena ni gloria luego de que Rafael Benítez, entrenador del equipo, decida no tomarlo más en cuenta en la presente temporada.

Luego de conocerse la información, más de una personalidad relacionada con el fútbol dio su punto de vista, entre ellos, Carlos Antonio Vélez, conocido comentarista colombiano, quien sorprendió al dar su visto bueno con la decisión del volante. Cree que no tiene nivel para seguir en las grandes ligas europeas.

“Después de jugar en Real Madrid, de sonar para todos los equipos y resultar jugando en Qatar, es el colmo de los colmos”, inició Vélez en su columna radial en RCN. No se guardó absolutamente nada.

Carlos cree que James se quitará una importante presión de encima fichando por el Al Rayyad. “No va a exigencias. No lo van a hacer correr o marcar, y podría estar mejor desde el punto de vista físico, y sería aplaudido y podría hacer ‘chiches’... Yo no lo voy a satanizar, porque ya no tiene nivel para la élite; entonces, nadie niega que tiene acogida y se le respeta parte de su pasado, así que debe estar en competencia para ser convocado”, aseguró.

Vélez esperaba que Benítez tome en cuenta a Rodríguez, por lo menos, en las otras competencias inglesas fuera de la Premier League. Primero lo debió testear, ver en qué estado estaba y dar el visto bueno para que continúe en el plantel de Everton.

Ahora, lo más importante es que el cucuteño vuelva a tener minutos para ser parte de Colombia rumbo a Qatar 2022. “Es mejor que James esté jugando para efectos del combinado nacional. Desde ese punto de vista, la decisión es completamente correcta. Esto le permitiría llegar a la selección, pues me parece inmoral que lo llamen sin jugar”, añadió el periodista.

El reconocido analista, cree que llegar a Qatar ayudará a que James ponga “los pies sobre la tierra”. “Me imagino que pasar del Real Madrid a Qatar le dará un baño de humildad, y que va a comprender que hay que respetar las envestiduras, para venir como cualquiera otro, ya que la Selección está ganando sin él”.

¿Cuánto ganaría James en Qatar?

Según reveló la prensa inglesa, el contrato del cucuteño sería por nueve meses, en los cuales, ganaría 800.000 libras esterlinas cada 30 días, es decir 1.092.546 dólares o 931.541 euros. Eso es pesos colombianos es más de 4 mil millones.

A partir de conocerse estos montos, se puede calcular que, durante toda su travesía en Asia, recibiría 7.200.000 libras. Esta cifra en dólares es de 9.833.079 y en euros de 8.383.847. En pesos colombianos esa casi de 38 mil millones.





