Luego de que Mano Menezes diera a conocer su lista de convocados para los amistosos de junio frente a Haití y España, el plantel de la Selección Peruana partió a Miami durante la madrugada de este lunes para concentrar e ir trabajando la estrategia para ambos compromisos, considerando que el primer de ellos será en Estados Unidos y el otro en México. Sin embargo, más allá de los nombres que fueron tomados en cuenta, nuevamente la ausencia de Renato Tapia volvió a encender la polémica alrededor de las decisiones que se vienen tomando en la Videna.

Ocurre que, si bien el volante tuvo continuidad a lo largo de la última temporada de la Liga de Emiratos Árabes Unidos con el Al-Wasl, no fue considerado por Mano Menezes para estos duelos de preparación, algo que también ocurrió en marzo. Si bien el brasileño dejó en claro que el futbolista de 30 años está en su radar, y prefiere ir ampliando el universo de jugadores con otros elementos, esta medida sigue generando diversos comentarios en la opinión pública.

Así pues, durante el desfile de jugadores por las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los medios de comunicación abordaron a dos futbolistas para consultarles sobre este tema. El primero en responder fue Marcos López, quien junto a otros convocados estuvo trabajando desde hace días en la Videna debido a que la Superliga de Dinamarca terminó hace más de una semana y ya se encontraba de vacaciones.

Renato Tapia tampoco estuvo en la fecha FIFA de marzo. (Foto: Getty Images)

El lateral izquierdo evitó entrar en polémicas y mantuvo el perfil bajo respecto a este asunto, dejando en claro que quien el único que debería responder a la consulta de por qué no fue citado Renato Tapia, es Mano Menezes. “La verdad no puedo hablar de ese tema porque eso le corresponde al comando técnico. Si quieres una respuesta, tendrías que preguntarle al técnico”, afirmó.

En esas misma línea, sostuvo que, si bien se va a extrañar a un jugador de sus características y experiencia, los convocados no están en la posición de dar una opinión sobre su ausencia. “Nosotros sabemos que Renato es un gran jugador, una gran persona sobre todo, obviamente se le va a extrañar pero no nos corresponde hablar de ese tema. No he hablado personalmente con él. A veces, conversamos pero no hemos hablado puntualmente sobre este tema”, añadió.

Por el lado de Pedro Gallese, este aseguró que, si existen algunas diferencias entre Renato Tapia y la interna de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) –el volante del Al-Wasl ha sido muy crítico sobre la gestión de Agustín Lozano–, estas deberían resolverle en la interna. Asimismo, comentó que en estos días se conectará con el mediocampista para saber cómo está y cómo se siente con esta situación.

“Te digo la verdad, no he seguido los juegos de Renato Tapia pero es un jugador importante para la selección y esperemos que esté pronto con nosotros. En esos temas, nosotros tratamos de alejarnos. Si hay enfrentamiento o no, ellos deberán arreglarlo. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con Renato, pero seguramente en estos días hablaré con él para saber cómo se siente. Seguramente más adelante estaremos más comunicativos con eso”, mencionó.

Mano Menezes tiene la última palabra sobre si Renato Tapia vuelve a ser tomado en cuenta o no en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Los convocados de la Selección Peruana para la fecha FIFA de junio:

Arqueros: Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver), Bassco Soyer (Gil Vicente), Jhonny Vidales (Melgar), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona).

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando vuelva a afrontar una fecha doble FIFA. El primer encuentro será el viernes 5 de junio frente a Haití en Miami, Estados Unidos, mientras que el segundo será el lunes 8 del mismo mes en Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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