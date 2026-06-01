Universitario de Deportes ha tenido un primer semestre bastante irregular y su plantel ha dejado muchas dudas respecto a lo preparado que está para competir por el tetracampeonato. Aunque los cremas tuvieron algunos chispazos en la Copa Libertadores y llegaron a la última fecha dependiendo de sí mismos para clasificar a los octavos de final, no fue suficiente y no solo quedaron eliminados, si no que ni siquiera les alcanzó para ir a los play-offs de la Copa Sudamericana. En la Liga 1 la situación fue peor, pues quedaron cuartos, a 11 puntos de Alianza Lima que levantó el trofeo del Torneo Apertura en casa.

En ese sentido, el área deportiva ya viene trabajando para encontrar a los fichajes idóneos para repotenciar al plantel de cara al segundo semestre del año, considerando que ahora solo competirán en un solo frente y necesitarán que todos estén unidos en el objetivo de levantar el título nacional a fin de año. Así pues, en las últimas horas se reveló un nuevo nombre que está en la mira de la ‘U’: Piero Magallanes.

Según informaron en Al Límite, Universitario ya empezó a sondear al futbolista de Sport Huancayo y este tiene conocimiento del interés que hay por sus servicios. Por el momento no hay ningún ofrecimiento formal ni una propuesta clara, pero lo cierto es que este escenario podría cambiar rápidamente en los próximos días. El delantero por fuera, que también puede jugar de volante, es del agrado del comando técnico encabezado por Héctor Cúper.

Piero Magallanes pasó por la Selección Peruana en el 2025. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Justamente en el último partido entre Universitario y Sport Huancayo, donde los cremas se impusieron por 2-1, Magallanes anotó el empate descuento –registra tres goles y una asistencia en el 2026–. Según sus características, su polifuncionalidad le permitiría jugar como extremo, mediapunta y hasta de interior si lo requiere el sistema. Debido a que Cúper podría dejar de lado el 3-5-2, su presencia en el plantel le podría dar más variantes en una zona clave del equipo.

Tras el inesperado retiro de Martín Pérez Guedes, Piero Magallanes aparecería como una alternativa por el lado derecho del mediocampo, pues tiene capacidad asociativa e inteligencia para pisar el área. Eso sí, tiene contrato vigente con Sport Huancayo hasta finales del 2027, por lo que si desde Ate deciden ir con todo por su fichaje, tendrán que negociar el monto para liberarlo.

Magallanes también ha sido considerado en la Selección Peruana, ingresando desde el banquillo en el amistoso de diciembre pasado ante Bolivia, anotando uno de los goles del 2-0. Veremos si finalmente se concreta su incorporación a Universitario, tomando en cuenta que el mercado de fichajes es muy cambiante y todo puede acelerarse de un momento a otro. Ojo, el libro de pases de la Liga 1 se abrirá el 1 de julio y volverá a cerrarse el 11 de agosto.

Piero Magallanes juega en Sport Huancayo desde el 2025. (Foto: Sport Huancayo)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio con el estadio y horario por confirmar.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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