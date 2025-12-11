Junior vs Tolima se miden este viernes 12 de diciembre por la ida de la gran final de la Liga BetPlay, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia. El ‘Tiburón’ viene de vencer a América de Cali, mientras que el cuadro ‘Vinotinto’ hizo lo propio con Fortaleza FC. A continuación, Depor te brinda todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante para que estés bien informado sobre el partido.

La gran final de la Liga BetPlay 2025-II enfrenta a Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, dos de los clubes más consistentes de la temporada colombiana. La serie se jugará a doble partido, con la ida en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y la vuelta en el Manuel Murillo Toro en Ibagué. Esta es la primera vez que ambos equipos se encuentran para definir el título en la historia reciente del campeonato colombiano.

Junior llega a la final tras ganar el Grupo A de los cuadrangulares semifinales con 11 puntos, superando a rivales difíciles como América de Cali, Atlético Nacional e Independiente Medellín. El equipo dirigido por Alfredo Arias ha mostrado un fútbol basado en intensidad y posesión, apoyado en su afición como factor extra dentro del Metropolitano. En la recta final del todos contra todos, los rojiblancos consolidaron su clasificación pese a alguna dificultad en resultados.

Por su parte, Deportes Tolima llega con la etiqueta de favorito silencioso gracias a una campaña de mucha regularidad. Lideró el Grupo B de semifinales con 14 puntos, manteniéndose invicto en esa fase y mostrando solidez defensiva con apenas un gol en contra. La labor táctica del entrenador Lucas González ha sido clave para que el ‘Tiburón’ se imponga como uno de los equipos más difíciles de vulnerar en el campeonato.

En cuanto a últimos resultados, Junior llegó a la final con victorias importantes en sus últimos compromisos de semifinales, destacándose triunfos sobre Atlético Nacional y América de Cali, aunque en la última fecha cayó ante Medellín. Tolima, por su parte, cerró la fase con un triunfo ante Fortaleza y mostró consistencia con resultados positivos que le permitieron dominar su grupo.

Antes del partido, se han escuchado declaraciones de los cuerpos técnicos que reflejan la tensión típica de una final. El estratega de Tolima ha evitado cargar con el favoritismo y destacó el poderío de Junior en cuanto a plantilla y recursos, aunque señaló que eso no quita confianza a su equipo. Por su parte, el entrenador de Junior ha hecho hincapié en corregir aspectos defensivos y apelar a la calma ante la presión que implica jugar la ida como local.

En cuanto a bajas y novedades de plantilla, Junior podría tener una duda en la mitad de la cancha con Guillermo Celis, quien se recupera de una distensión isquiotibial y su participación para la ida aún no está confirmada; en caso de no llegar, su lugar sería cubierto por Jesús Rivas o Carlos Esparragoza. Por ahora no se reportan bajas sensibles por suspensión en ninguno de los dos equipos, por lo que ambos técnicos tendrían disponibles a la mayoría de sus piezas clave para este duelo decisivo.

Junior vs. Tolima: horarios del partido

El partido Junior vs. Tolima se jugará este viernes 12 de diciembre desde las 8:00 p.m. en países como Colombia, Perú y Ecuador. En Venezuela y Bolivia se disputará una hora después, a las 9:00 p.m., y en países como Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay el choque empezará dos horas después, a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver Junior vs. Tolima?

El choque entre Junior y Tolima será transmitido en RCN, Win+ Fútbol y Win Play en todo el territorio colombiano. En los demás países, lo podrás ver a través de Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

¿Qué canales transmiten Junior vs. Tolima?

