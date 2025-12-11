A pesar de la derrota a manos de Sporting Cristal, por la ida de los play-offs por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, en Cusco FC hay mucho optimismo de cara al partido de vuelta en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a disputarse este domingo 14. Y es que si bien no tuvieron un buen arranque, los dorados reaccionaron en la etapa complementaria y generaron más de un estrago en la portería protegida por Diego Enríquez.

Así pues, independientemente del resultado en Lima, Miguel Rondelli y sus dirigidos mantuvieron la llave abierta con la posibilidad de cerrarla en casa. Tras el pitazo final, el director técnico charló con los medios de comunicación en conferencia de prensa, comenzando con un análisis exhaustivo por el mal estado del gramado del Nacional, algo que dificultó el normal desarrollo del juego de ambos equipos.

“Cuando uno tiene que jugar en una cancha así. no voy a poner de excusa a la cancha, pero sí hay que respetar a los protagonistas. No se puede presentar una cancha en esas condiciones. Jugar en estas condiciones, habiendo tantas canchas para jugar en Lima; tenemos la de Universitario donde se jugó la final de la Copa Libertadores, la de Boys que ahora tiene luz”, apuntó.

En cuanto a su análisis del compromiso, Rondelli aseguró que Sporting Cristal supo aprovechar la desconcentración que tuvieron en el primer tiempo, algo que corrigieron en la segunda parte. “Creo que ellos aprovecharon ese momento de confusión nuestra hasta que nos consolidamos y ahí tuvieron la oportunidad de gol. le sacamos la pelota, supimos manejar la pelota a pesar de la cancha y rival”, aclaró.

Miguel Rondelli espera que su equipo pueda mejorar defensivamente en el partido de vuelta. (Foto: Cusco FC)

El entrenador de 47 años afirmó que la llave sigue abierta, más allá de la derrota en el Nacional, pues con las ocasiones que tuvieron en el segundo tiempo demostraron que cuenta con los argumentos para hacerse fuertes en casa. Y es que de no ser por la poca puntería de Juan Tévez, Cusco FC hubiera conseguido el empate en los minutos finales.

“Sabíamos que íbamos a tener una o dos por la necesidad que tiene Cristal. Tuvimos la de Juan (Tévez), una de Facundo (Callejo). La llave sigue estando abierta. Sabemos que definimos en casa y esa sí es una verdadera final. No cambia nada el resultado, no salimos a especular, no cambia mucho nuestro plan de partido”, acotó.

Por último, Rondelli hizo hincapié en la necesidad de su equipo de mejorar defensivamente si quiere remontar el global en Cusco. “Tenemos que mejorar esa solidez defensiva. Nuestro plan de juego era ser sólidos, recuperar la pelota e intentar manejarla. No es porque no nos haya salido, sino porque nos encontramos con un problema que hace que tengamos que cambiar toda la defensa”, sentenció.

El ganador de la llave entre Sporting Cristal y Cusco FC será Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Después de perder por 1-0 en el Nacional, Cusco FC volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la vuelta de la final de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el domingo 14 de diciembre desde las 6:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

