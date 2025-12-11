En otro contexto y en un escenario ideal, en Universitario de Deportes deberían estar enfocados exclusivamente en la búsqueda de jugadores para reforzar al plantel con miras a la temporada 2026. Sin embargo, pese al tricampeonato y las altas expectativas por lo que pueda hacer el equipo el próximo año, la incertidumbre por la continuidad de Jorge Fossati se ha convertido en una piedra difícil de sortear.

En ese sentido, todo hace indicar que las negociaciones ya llegaron a un límite y pronto tendremos novedades –posiblemente drásticas– respecto a la permanencia del director técnico uruguayo. Según la información del periodista Gustavo Peralta, en Universitario ya están agotados con la situación y en las próximas tomarán una decisión crucial para no dilatar más el tema.

La postura de la ‘U’ es clara: Jorge Fossati tiene contrato hasta diciembre del 2026 y, en el escenario de que no lleguen a un acuerdo y no se acepten los nuevos requerimientos del charrúa, este tiene un vínculo que respetar. Así pues, si el ‘Nono’ no quiere seguir, buscarán un punto medio para que los caminos vuelvan a separarse, tal como ocurrió a comienzos del 2024.

Según la citada fuente, si la institución de Ate decide prescindir de los servicios de Fossati, tendrán que indemnizarlo con tres meses de sueldo; si ocurre al revés y él quiere marcharse, deberá desembolsar un montón similar. En ese sentido, por cómo se ha manejado este asunto desde que iniciaron las conversaciones, hay altas probabilidades de que la ‘U’ vuelva a quedarse sin técnico.

Jorge Fossati tiene dos títulos nacionales con Universitario. (Foto: Getty Images)

Entre los pedidos de Jorge Fossati, transmitidos a Universitario a través de su representante Pablo Betancourt, no solo está el tema económico, sino también la potestad para tomar decisiones vinculadas a la logística y operatividad del club en cuanto a lo deportivo. Aparentemente en tienda crema no están del todo de acuerdo y eso ha generado que la situación se entrampe aún más.

Recordemos que esta no es la primera vez que Fossati tiene inconvenientes con Universitario respecto a su futuro. A inicios del 2024, cuando la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tocó la puerta del uruguayo para que tome las riendas de la Selección Peruana, su salida se convirtió en una novela. Finalmente llegaron a un consenso, se firmó la desvinculación y en el cuadro merengue fueron por Fabián Bustos.

Veremos qué sucede en las siguientes horas. Si Fossati y la ‘U’ deciden ponerle fin a su vínculo contractual, este será un nuevo comienzo para el área deportiva del club, pues además de enfocarse en la elección de futuros fichajes, tendrán que mirar el mercado de entrenadores para elegir al sustituto ideal. No será un 2026 tranquilo: están obligados a ir con todo en busca del tetracampeonato.

De momento no hay posibles candidatos, pero lo cierto es que Álvaro Barco, director deportivo de la institución, deberá trabajar a contrarreloj para que los tiempos calcen con lo justo, considerando que la pretemporada debería iniciar el lunes 5 de enero. Se avecinan horas cruciales en la interna del vigente tricampeón del fútbol peruano.

Jorge Fossati volvió a Universitario tras su paso por la Selección Peruana en el 2024. (Foto: Getty Images)

