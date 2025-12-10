Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario por todo el 2026. (Foto: Universitario)
En Universitario, las cosas sobre Rodrigo Ureña parecen no estar claras. El volante chileno tiene contrato hasta 2026, pero el buen nivel mostrado a lo largo de las temporadas no esquivo a las propuestas. A pesar que, desde la administración temporal, han manifestado que se quedará para el siguiente ciclo, se pudo conocer que el jugador crema está en agenda de un equipo importante de Colombia: Millonarios. Además, hay un factor mucho más fuerte que podría llevarlo a tomar la decisión de irse a Colombia.

Noticia en desarrollo...

