Todavía no se cumple una semana desde la eliminación a manos de Sporting Cristal en Matute, pero para la interna de Alianza Lima todo ha sucedido tan rápido que parece que ha transcurrido mucho desde entonces. En medio de eso, la salida de Néstor Gorosito cambió los planes del área deportiva y se vieron en la obligación de acelerar los procesos para que el equipo no se quede acéfalo pensando en el 2026. Así pues, luego de una negociación en tiempo récord, todo está encaminado para que cierren al nuevo entrenador para la próxima temporada.

Se trata de Pablo Guede, un nombre que fue revelado hace unos días y que desde un principio contó con la aprobación de Franco Navarro, director deportivo del club. Apenas recibió el visto bueno, se contactaron con su representante e iniciaron los diálogos para presentarle el proyecto deportivo de la campaña que se avecina.

De esta manera, según informaron anoche en Movistar Deportes, ambas partes llegaron a un acuerdo y solo restan detalles para que se firme la documentación. Cuando esto se cierra, Pablo Guede se convertirá en director técnico de Alianza Lima y tendrá la difícil misión de recomponer los estragos que se generaron luego de la derrota ante Sporting Cristal.

Guede practica un fútbol dinámico, intenso y con tintes modernos, parámetros totalmente distintos a Néstor Gorosito, quien se caracterizó por proponer un juego con mayor libertad para el talento, sin tanto rigor táctico, muy a la vieja escuela. No obstante, a pesar de los resultados a nivel internacional, al equipo de ‘Pipo’ le costó tener un rendimiento consistente a lo largo del año.

Pablo Guede está libre tras su último paso por Puebla de la Liga MX. (Foto: Getty Images)

Como futbolista, Pablo Guede fue delantero y jugó gran parte de su carrera en el ascenso español. Cuando retiró, inició su etapa de entrenador en dichas categorías, adquiriendo experiencia hasta tener los galones suficientes para probar suerte en el fútbol sudamericano, un lugar adonde siempre quiso volver.

Estuvo por Nueva Chicago, saliendo campeón de la Tercera División de Argentina. Esto le permitió dar el salto al fútbol chileno –con un previo infructuoso paso por San Lorenzo en el 2014, aunque ganó una Supercopa Argentina–, donde después de iniciar promisoriamente en Palestino, llegó a Colo Colo para vivir una etapa de ensueño. Entre el 2016 y 2018 en el ‘Cacique’, levantó un Campeonato Nacional, una Copa de Chile y dos Supercopas.

Antes de llegar a México, Pablo Guede tuvo un breve período en el Al Ahli de Arabia Saudita, de donde se marchó rápidamente sin ganar un solo título. Posteriormente estuvo en Monarcas Morelia, Tijuana, Necaxa, Málaga de España, Argentinos Juniors y finalmente Puebla. Debido a que era agente libre desde agosto de este año, en Alianza Lima no dudaron en buscarlo.

El bonaerense, caracterizado por su rigurosidad en la exigencia durante los entrenamientos, tendrá muy poco tiempo para trabajar y planificar los próximos fichajes. Y es que con Alianza Lima arrancando en la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1, su equipo deberá sacarle el mayor provecho posible a la pretemporada.

¿Pablo Guede llegará con algún fichaje bajo el brazo? Por ahora es muy prematuro decirlo, pero seguramente eso lo definirá en coordinación con Franco Navarro. Eso sí, en tienda íntima ya han cerrado algunas incorporaciones provenientes del torneo local: Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro y Jairo Vélez pronto serán anunciados oficialmente.

Pablo Guede comenzó su carrera como entrenador en el ascenso español. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR