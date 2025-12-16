Independiente de Medellín vs. Atlético Nacional se enfrentarán este miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot en la gran final de vuelta de la Copa Colombia, luego de empatar sin goles en el encuentro de ida. A continuación, Depor te brinda todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante para que estés bien informado sobre el partido.

Este encuentro nocturno se jugará con arbitraje del experimentado juez Wilmar Roldán, quien se encargará de dirigir un choque entre los equipos más populares de la ciudad y que alinearán a sus mejores onces para levantar el trofeo.

Independiente Medellín dejó en el camino a Envigado en la ronda de semifinales con un marcador global de 2-1. En tanto, los ‘Verdolagas’ se impusieron a América de Cali con un contundente 6-3. De esta manera, llegaron a la etapa decisiva de la competencia.

En el encuentro de ida no se sacaron ventaja. (Foto: Atlético Nacional)

A pocas horas de la final definitiva, la Dimayor decidió multar con 355.875 pesos en un plazo máximo de 20 días, a ambos clubes por algunos incidentes ocurridos en el encuentro de ida.

Los jugadores implicados en este conflicto fueron Camilo Cándido, William Tesillo, Jorman Campuzano y Juan Manuel Zapata por parte de Atlético Nacional. Mientras que en el DIM fueron Daniel Londoño, Francisco Fydriszewski, Juan Arizala, Luis Sandoval y Léider Berrío.

El equipo “verdolaga” fue superior en la generación de juego durante el partido de ida, aunque no pudo concretar las opciones de gol, en parte por la destacada actuación del portero rival. Ya en la vuelta, el empate no es opción porque forzaría la etapa de prórroga o definición de penales.

Medellín vs. Atlético Nacional: horarios del partido

El encuentro entre Medellín vs. Atlético Nacional está programado para este miércoles 17 de diciembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; mientras que en España a las 1:30 a.m del jueves.

¿En qué canales ver Medellín vs. Atlético Nacional?

El partido entre Medellín vs. Atlético Nacional se disputará en el estadio Atanasio Girardot (Medellín). Para seguir la transmisión de este partido, debías conectarte a la señal de Win Sports, disponible en servicios de paga como DIRECTV (DGO), Movistar y Tigo Sports, además de su versión de streaming en Win Sports Play, mientras que la otra alternativa es la televisación de RCN.

Cabe mencionar que no recomendamos buscar este vibrante encuentro por páginas no oficiales como Fútbol Libre TV, señal pirata. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

