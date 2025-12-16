Alianza Lima culminó la Liga 1 2025 como Perú 4 y jugará la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1. Los blanquiazules saben que se viene otro año cargado de partidos, por lo que ya empezaron a planificar la temporada. En ese sentido, anunciaron los fichajes de Jairo Vélez y Luis Ramos, a la espera de más novedades. Además, se confirmó cuándo, dónde y contra quién será su noche de presentación: ante Inter Miami de Lionel Messi el sábado 24 de enero, desde el estadio Alejandro Villanueva. El club y la empresa encargada de realizar este evento lo hicieron oficial a través de sus redes sociales.

“¡EL MOMENTO QUE TODO BLANQUIAZUL ESTABA ESPERANDO HA LLEGADO!”, inició la empresa Sound Music en redes sociales. En la gráfica se puede ver a Paolo Guerrero y Lionel Messi como atractivos principales para este encuentro, sumado también a jugadores blanquiazules como Fernando Gaibor, Renzo Garcés y Eryc Castillo.

Además, agregaron: “125 años de historia, 125 años llenando los corazones de la hinchada, infinitas razones por las cuales celebrar. Alianza Lima celebra su historia como se merece: recibiendo en Matute a uno de los equipos más importantes del fútbol mundial… Inter Miami CF".

La Noche Blanquiazul 2026 será entre Alianza Lima vs. Inter Miami. (Foto: Instagram)

En los próximos días se confirmará el precio de las entradas. Previamente, el cuadro blanquiazul realizará su pretemporada en Uruguay, por lo que este podría ser el primer partido del 2026 en Lima para los blanquiazules.

El choque significará la presentación del plantel para la temporada que viene. Alianza Lima será dirigido por Pablo Guede y contará con todos los refuerzos. La idea es comenzar a agarrar ritmo de competencia porque su inicio en Copa Libertadores será desde el mes de febrero en la Fase 1.

Las acciones iniciarán desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva, escenario que apunta a tener un lleno total, contando que podría ser una de las últimas apariciones de Lionel Messi en el Perú. El argentino busca continuidad con Inter Miami para llegar en buenas condiciones al Mundial 2026.

No es la primera vez en Lima

Cabe resaltar que la empresa Sound Music también se encargó de la gestión del Universitario vs. Inter Miami en este 2025. El partido fue parte de la gira de amistoso de los cremas, previo al inicio de temporada en Liga 1. La victoria fue para los rosados por penales, luego de empatar 0-0 en tiempo reglamentario.

A diferencia del duelo jugado en el estadio Monumental contra los cremas, los dirigidos por Javier Mascherano ya no contarán con la presencia de Jordi Alba y Sergio Busquets quienes se retiraron del fútbol profesional. Otra de las dudas de continuidad es la de Luis Suárez.

Lionel Messi intercambió camiseta con Aldo Corzo tras el Universitario vs. Inter Miami (Foto: Instagram / @leomessi).

