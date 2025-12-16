Después de la abrupta salida de Néstor Gorosito, marchándose en medio de una inesperada rescisión de contrato cuando recientemente había firmado su renovación por todo el 2026, en Alianza Lima se movieron rápido para encontrar al sustituto ideal. Así pues, después de recibir el respaldo de las cabezas dirigenciales, Franco Navarro Monteiro, director deportivo del club, le dio el visto bueno a Pablo Guede.

El entrenador argentino llegó al Perú durante la noche del último lunes con las maletas llenas de ilusión y espera adaptarse rápidamente a la idiosincrasia de una institución como Alianza Lima. No habló mucho ante los medios de comunicación –la conferencia de prensa en Matute será hoy a las 3:00 p.m.–, pero sus primeras palabras dejaron un mensaje: “Estoy muy contento, muy ilusionado. Para mí es un placer estar acá”.

Pablo Guede sabe que no será un reto sencillo, sobre todo con una hinchada muy exigente y que no perdonará el más mínimo traspié que ponga en juego la disputa del título nacional. Viendo que en la vereda de enfrente en Universitario de Deportes se alistan para conseguir el tetracampeonato, desde La Victoria quieren impedirlo a toda costa.

El estratega de 51 años llega después de una rápida negociación al haberse encontrado como agente libre, luego de su última experiencia en el fútbol mexicano como DT del Puebla. Su estilo ofensivo, táctico y riguroso convenció a Franco Navarro, por más que signifique una giro de 180° en comparación con el estilo más de la vieja escuela que tuvo Néstor Gorosito a lo largo del 2025.

Pablo Guede llega a Alianza Lima como agente libre. (Foto: Getty Images)

Además de la importancia que le da al entendimiento del juego, Pablo Guede es un entrenador muy disciplinado, dispuesto a poner cualquier cosa en juego si intentan verle la cara. Le pasó en Argentina y en México, respondiendo con altura cuando tuvo que lidiar con comportamientos que no estuvieron alineados con su estricta mirada.

En Alianza Lima, donde tuvieron un 2025 muy ligado a los flashes externos y algunas apariciones en programas de espectáculos, la presencia de Guede invita a creer que es para cambiar esa imagen que generó más de un murmullo desde las tribunas. En la institución blanquiazul solo quieren pensar en una cosa: fútbol, fútbol y más fútbol.

En cuanto al plantel que encontrará Pablo Guede, además de las salidas de algunas piezas que no se consolidaron a lo largo de la última temporada, es válido señalar los nombres que ya fueron anunciados de manera oficial: Jairo Vélez y Luis Ramos. Además, jugadores como D’Alessandro Montenegro y Cristian Carbajal están próximos a ser presentados.

El primer reto del Alianza Lima de Pablo Guede estará en la Copa Libertadores, donde tendrán la difícil misión de reeditar lo hecho en este 2025 y recorrer el camino de tres llaves si quieren meterse a la fase de grupos. ¿Será el objetivo principal? Posiblemente no, teniendo en la mira la necesidad de salir campeones en la Liga 1. Eso sí, en tienda íntima esperan por lo menos estar a la altura a nivel internacional.

Pablo Guede tomará la posta de Néstor Gorosito en el banquillo de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

