Luego de tres temporadas y tres títulos nacionales al hilo, uno podría creer que la permanencia de un futbolista en un club estaría asegurada sin problemas. Con la lucha por el tetracampeonato a la vuelta de la esquina, todo parece dado para que casi nadie quiere irse. Sin embargo, este no es el caso de Rodrigo Ureña, quien a pesar de tener contrato vigente hasta finales del 2026, está próximo a separar su camino de Universitario de Deportes para marcharse al fútbol colombiano.

Desde la semana pasada se había revelado la propuesta formal de Millonarios por hacerse con sus servicios, algo que se sigue cocinando cada vez más rápido para que el mediocampista pueda cambiar de aires sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo último que se sabe al respecto? Al menos económicamente, la cifra que pondría el conjunto cafetero sería menor a la cláusula del futbolista.

Según revelaron en L1 Radio, Millonarios no desembolsaría los 600 mil dólares establecidos en el contrato de Rodrigo Ureña, por lo que Universitario podría recibir una cifra menor para rescindir el vínculo. Todo esto aún no está cerrado, por lo que lo más seguro es que en las siguientes horas tengamos novedades.

Lo cierto es que, independientemente de lo que pase con esta propuesta de los ‘Embajadores’, el entorno del chileno considera que su ciclo en la ‘U’ ya está cumplido y lo mejor para ambas partes es que los rumbos se separen para evitar cualquier fricción. Eso sí, en L1 Radio afirmaron que los allegados al volante creen que este no fue bien valorado por los cremas.

Rodrigo Ureña registra tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: Universitario)

Por otra parte, otra fuente soltó una versión bastante polémica sobre el porvenir del jugador de 32 años. Según señalaron en el programada Desmarcados, Alianza Lima le hizo un ofrecimiento formal para sumarlo a su proyecto deportivo del 2026, ahora con Pablo Guede a la cabeza. Si bien no aseguraron que esto vaya a concretarse, la propuesta está sobre la mesa.

Aunque parece algo descabellado, esto es fútbol y todo puede suceder. Por ahora, lo claro es que Rodrigo Ureña no seguirá en Universitario en el 2026 y el área deportiva deberá afinar su mirada para decidir si van por un volante de sus características, o le dan el completo respaldo a Jesús Castillo como el titular indiscutible. Ojo, ahora que Javier Rabanal está cerca de ser anunciado, él también tendrá que analizar las herramientas que tiene a su disposición.

Ureña no solo irá de Universitario como tricampeón, sino también como una pieza clave que supo ser determinante en sus primeros años y se ganó el cariño de la hinchada por su entrega y calidad. Si bien su rendimiento bajó en el último año y medio, eso no le resta mérito para ser recordado con cariño por el pueblo crema. En cuanto a números, disputó 99 partidos entre todas las competiciones, marcando dos goles y sirviendo seis asistencias.

Rodrigo Ureña todavía tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

