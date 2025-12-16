Carlos Zambrano, desde su regreso al fútbol peruano en 2023, tras una importante carrera deportiva en el extranjero, vistió la camiseta de Alianza Lima, con la que se ha identificado, y reveló que fue pretendido por su clásico rival, Universitario.
En una reciente entrevista con el programa Desvelados de América TV, el ‘Kaiser’ confirmó que la dirigencia de la ‘U’ se puso en contacto con él, a fin de ver la posibilidad de que se sume al plantel crema.
“Hubo conversaciones hace un año, es parte del trabajo, pero dejé en claro que mi prioridad era Alianza, y gracias a Dios se dio la renovación, y hoy me debo Alianza”, declaró al citado medio.
“Creo que estaba el anterior entrenador, (Fabián) Bustos”, añadió el futbolista de 36 años.
Por otro lado, fue consultado sobre si tiene alguna preferencia por algún club del Callao, pues hizo menores en Cantolao, antes de dar el salto al fútbol europeo.
“Como chalaco el Boys siempre llama la atención por la camiseta rosada que es linda y de Cantolao soy hincha, nunca lo he negado ni por quedar bien con la gente, pero me gusta los colores de Alianza Lima”, explicó.
Si bien se ha especulado sobre su próximo retiro, Zambrano se mantiene firme en el club de La Victoria y se pondrá a disposición del próximo comando técnico blanquiazul, liderado por el argentino Pablo Guede.
TE PUEDE INTERESAR
- La ilusión de Pablo Guede en Alianza Lima: las primeras palabras del nuevo director técnico íntimo
- Comenzó el rompecabezas en Alianza Lima: Luis Ramos fue oficializado como fichaje
- Sin arqueros ni delanteros: el grave caso de los Sub 23 en la Liga 1 y por qué los clubes no apuestan por el futuro
- Humo blanco en Universitario: Javier Rabanal será el nuevo DT para la temporada 2026
- Formaron a Cristiano Ronaldo: Maxloren Castro podría seguir su carrera en Sporting Lisboa de Portugal
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal