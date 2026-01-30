Se vuelven a encontrar. El exentrenador de Universitario de Deportes, el argentino Fabián Bustos, y el exmediocampista crema, el chileno Rodrigo Ureña, están muy cerca de trabajar nuevamente juntos en esta temporada, pero ahora en el Millonarios FC de Colombia.

Según información del periodista Guillermo Arango de Deportes RCN, en solo unas horas se haría oficial el fichaje del entrenador argentino, quien tuvo un breve paso por Olimpia de Paraguay durante la última temporada, club del que salió por malos resultados.

“La noticia, como habíamos anunciado, dos candidatos, los principales en Millonarios eran Gustavo Álvarez y Fabián Bustos. Se han decantado por Fabián Bustos; están intentando cerrar documentación para que Fabián Bustos sea en próximo técnico de Millonarios en las próximas horas”, dijo el comunicador al citado medio.

Como se recuerda, ambos fueron campeones de la Liga 1 en el 2024, año del Centenario de la ‘U’. Fue recién en abril de 2025 cuando el estratega de 56 años decidió poner fin a su vínculo para afrontar un nuevo reto deportivo en Paraguay.

Los cremas fueron campeones nacionales en 2024. (Foto: Universitario)

Por su parte, y tras ser tricampeón con Universitario, Ureña decidió aceptar la tentadora oferta de Millonarios y jugar en la Liga BetPlay por las próximas tenmporadas.

Este último alcanzó un nivel muy alto con camiseta de la ‘U’, lo que le valió para ser convocado a la selección chilena, que en ese momento era dirigida por el argentino Ricardo Gareca. Incluso le tocó debutar en la derrota ante Bolivia en El Alto.

A la espera de la confirmación por parte del club, Millonarios se sigue entrenando, tras la salida de Hernán Torres, quien fue cesado del cargo, tras perder en las primeras tres jornadas del campeonato.

Este domingo 1 de febrero, ‘El Embajador’ se medirá ante otro de los coleros de la Liga BetPlay, el Deportivo Independiente de Medellín, que solo ha sumado 1 punto de 9 posibles. No se descarta ver a Bustos en este partido, ya sea desde el banco o desde las tribunas del estadio.

TE PUEDE INTERESAR