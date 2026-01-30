Con la llegada de Mano Menezes como nuevo director técnico de la Selección Peruana, en la Videna esperan que eso sea suficiente para renovar la ilusión y creer que tenemos los argumentos necesarios para competir por la clasificación al Mundial del 2030. En medio de esto, en las últimas horas se revelaron los primeros retos para el estratega brasileño, de cara a la fecha FIFA de marzo.

Como se sabe, la ‘Blanquirroja’ afrontará dos partidos amistosos en dicho mes y desde ya tienen que ir preparando la logística para que todo salga perfecto. Así pues, según informaron en el programa Hablemos de MAX, ya hay dos selecciones a la espera de que se firmen los documentos para confirmar los encuentros: Senegal y Jordania, ambas clasificadas a la Copa del Mundo de este año.

El choque contra el combinado senegalés sería en París, Francia, con fecha aún por determinar. No estamos hablando de una selección cualquiera, pues los ‘Leones de la Teranga’ acaban de ganar la Copa Africana de Naciones tras una dramática final frente a Marruecos, teniendo entre sus figuras a Sadio Mané, además de otros jugadores en las principales ligas de Europa.

Mano Menezes será el DT de la Selección Peruana hasta el final de las Eliminatorias 2030. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Luego, el segundo partido de marzo sería contra Jordania, seleccionado asiático que consiguió su cupo a la justa mundialista como segundo del Grupo B de la tercera ronda de clasificación, por detrás de Corea del Sur. Estamos hablando de un equipo en crecimiento y que quiere prepararse con mucha exigencia para el Mundial.

Asimismo, la citada fuente añadió que en junio, previo a la Copa del Mundo, en la Selección Peruana tienen en mente disputar dos amistosos más en Estados Unidos. Los rivales siguen en agenda, pero ya hay ofrecimientos para pactar compromisos contra Países Bajos, Egipto o Escocia, todas clasificadas al Mundial.

Por último, en Hablemos de MAX remarcaron que la idea de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es que la ‘Bicolor’ tenga cuatro amistosos entre septiembre y octubre, siendo dos de ellos en el extranjero y los otros en Lima, para que Mano Menezes tenga su primer contacto con el pueblo peruano. En noviembre, finalmente, existe la idea de cerrar el año con una gira por el continente asiático.

Como se sabe, las Eliminatorias para el Mundial 2030 recién comenzarán a mediados del 2027, con el formato aún por confirmar, pero teniendo en cuenta que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificadas por ser sede de tres partidos. Menezes tendrá hasta entonces ver el universo de jugadores que tiene a la mano y así ir conformando su columna vertebral.

Agustín Lozano y Jean Ferrari estuvieron en la presentación de Mano Menezes. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

