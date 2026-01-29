Sporting Cristal y Universitario de Deportes se medirán por primera vez en la temporada 2026, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Los celestes serán locales, y en las últimas horas se confirmó que no se jugará en el Estadio Nacional (como se ha jugado en los últimos 15 años) sino que apostará por su localía en el Alberto Gallardo, hecho que no ocurre desde el 2011.

El partido se jugará el próximo sábado 21 de febrero desde las 4:00 p.m., solo con hinchada local, a fin de seguir las recomendaciones de seguridad por parte de las autoridades y evitar probables enfrentamientos entre los fanáticos de los clubes involucrados.

Lo cierto es que es una novedad tanto el escenario elegido como el horario para un enfrentamiento con tanta tradición y que despierta una importante expectativa en el torneo. Desde tienda rimense aún no han comunicado la razón de esta localía en el mencionado recinto deportivo ante la ‘U’.

La razón respondería a buscar una presión sobre el rival, pues en el Gallardo las tribunas están muy cerca al terreno de juego. Tampoco se descarta un tema de coordinación para el alquiler del Estadio Nacional para esta fecha.

PROGRAMACIÓN FECHA 4

Programación de los partidos para la cuarta jornada. (Foto: Liga 1)

Universitario es el vigente campeón peruano y Sporting Cristal siempre es protagonista. En esta temporada, los bajopontinos quieren saldar una deuda pendiente de títulos con sus hinchas que no celebran desde el 2020, cuando precisamente vencieron en playoffs a la ‘U’.

Los celestes debutan en la competición el próximo domingo 1 de febrero desde la 1:00 p.m. en Cusco ante Deportivo Garcilaso. En tanto, los cremas cierran la jornada dominical en el Estadio Monumental ante ADT.

Ambos clubes disputarán la Copa Libertadores 2026. Cristal lo hará desde la segunda ronda del torneo, una vez que culmine la llave entre los clubes Alianza Lima y 2 de mayo de Paraguay, los mismo que se medirán en duelos de ida y vuelta.

Por su parte, Universitario participará desde la fase de grupos, aún a la espera del sorteo de esta serie. Como se recuerda, en 2025 alcanzó los octavos de final, donde cayó con un global de 4-0 ante el que sería finalista del torneo, Palmeiras.

