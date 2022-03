En las próximas horas la Selección Colombia hará oficial la lista de convocados para los duelos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Estas dos últimas jornadas son fundamentales para el equipo cafetero que necesita ganar y esperar otros resultados para clasificar al Mundial luego de no conseguir los puntos que esperaban en las últimas fechas.

Reinaldo Rueda ya maneja los nombres que tomará en cuenta e incluso le entregó una lista de futbolistas a la Federación Colombia de Fútbol para que realice la reserva de estos y los equipos puedan cederlos sin ningún tipo de complicación. Es consciente de que se jugará el todo por el todo por un cupo al torneo.

Se espera que en la nómina del caleño aparezcan nombres como James Rodríguez, Luis Díaz y Radamel Falcao, pero también habría algunas sorpresas como Luis Sinisterra y Jáminton Campaz, quienes fueron “borrados” hace algunos meses por el director técnico.

Según revela fútbolred.com, el jugador del Feyenoord y el de Gremio serán parte de llamado de Colombia gracias a sus importantes momentos futbolísticos. Luis, quien no ese llamado desde la fecha doble ante Paraguay y Brasil, sufrió lesiones que no le permitieron brillar, y Rueda tiene claro que no utiliza a jugadores que no estén 100% físicamente. Ahora, su realidad es distinta, suma una considerable cantidad de minutos, y podrá pegar la vuelta.

Por su parte, Campaz debutó con Rueda en la pasada Copa América 2021 de Brasil. Desde aquella época, el centrocampista no volvió a ser convocado, pero el técnico cree que podrá ser una variante fundamental en el plantel.

Luis Sinisterra lleva 9 goles en la temporada con Feyenoord. (Foto: Feyenoord)

¿Cuándo se conocerán a los convocados de Colombia?

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no ha dado una fecha exacta para que Reinaldo Rueda dé a conocer sus convocados, lo más probable es que se anuncie este miércoles 16 o jueves 17 de marzo, tomando en cuenta que los partidos ante Bolivia y Venezuela se jugarán el 24 y 29, respectivamente.

Para los dos partidos que se disputaron entre enero y febrero, el comando técnico de la 'Tri' publicó su nómina el 19 de enero. No obstante, aquellos futbolistas que militan en el extranjero ya han recibido su carta de reserva para que sus clubes estén al tanto de un posible llamado.





