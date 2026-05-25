La Selección de Colombia vive horas decisivas. Este lunes, el técnico Néstor Lorenzo dará a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026, luego de varias semanas de análisis y de una prelista de 55 nombres que mezcló experiencia, figuras consolidadas y jóvenes promesas. La expectativa es enorme en territorio cafetero, especialmente por las últimas actuaciones de la Tricolor y por la sensación de que esta generación tiene argumentos para competir en la élite mundial.

Colombia aseguró su clasificación tras una sólida campaña en las Eliminatorias 2026 de Sudamérica, torneo en el que logró mantenerse entre los mejores seleccionados del continente. La base del equipo se sostiene en referentes como James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Daniel Muñoz y Jhon Lucumí, jugadores que han sido habituales durante el ciclo de Lorenzo y que, salvo sorpresa, tienen un lugar prácticamente asegurado en la convocatoria final.

Entre los arqueros, la principal incógnita parece centrarse en quién acompañará a los experimentados David Ospina y Camilo Vargas. El gran momento de Kevin Mier en México lo convierte en un serio candidato a integrar la nómina definitiva, mientras que otros nombres como Álvaro Montero o Aldair Quintana pelean por un lugar entre los tres guardametas que viajarán a Norteamérica.

En defensa, Lorenzo cuenta con una estructura bastante definida. Davinson Sánchez, Lucumí, Mojica y Muñoz parten con ventaja, mientras que jugadores como Yerry Mina, Carlos Cuesta, Juan Cabal, Willer Ditta y Yerson Mosquera compiten por completar una zaga que combina experiencia internacional y renovación. La versatilidad de varios de ellos podría ser determinante en el corte final.

James Rodríguez es el referente y capitán de esta Selección de Colombia. (Foto: Getty Images)

La zona medular es probablemente la que presenta mayor competencia. Además de James, Lerma, Richard Ríos y Kevin Castaño, aparecen alternativas como Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Nelson Deossa y Yaser Asprilla. También destacan jóvenes que han despertado ilusión en Colombia, como Jordan Barrera y Juan Manuel Rengifo, quienes buscan colarse entre los elegidos para la cita mundialista.

En ataque, Luis Díaz lidera una generación ofensiva que ofrece múltiples variantes. Jhon Durán, Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, Juan Camilo ’Cucho’ Hernández, Luis Suárez, Jáminton Campaz y Andrés Gómez aparecen como candidatos firmes. Además, el ascenso de Néiser Villarreal ha generado debate entre la prensa y los aficionados, convirtiéndolo en una de las posibles sorpresas de la convocatoria definitiva.

El panorama mundialista de Colombia invita al optimismo. La ‘Tricolor’ quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Sobre el papel, los portugueses aparecen como el rival más exigente, mientras que los otros dos encuentros representan una oportunidad para sumar puntos importantes en la búsqueda de los dieciseisavos de final.

La preparación final incluirá amistosos ante Costa Rica y Jordania antes del debut mundialista. Colombia iniciará su participación el 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México, luego enfrentará a República Democrática del Congo y cerrará la fase de grupos ante Portugal en Miami. El objetivo inicial es avanzar a la ronda eliminatoria, aunque en el entorno de la selección existe la convicción de que el equipo puede aspirar a algo más si mantiene el nivel competitivo mostrado durante el proceso clasificatorio.

Luis Díaz disputará su primer Mundial con Colombia. (Foto: Getty Images)

Prelista de Colombia para el Mundial 2026 (55 jugadores)

Porteros: Aldair Quintana, Álvaro Montero, Camilo Vargas, David Ospina, Kevin Mier y Mosquera Marmolejo.

Aldair Quintana, Álvaro Montero, Camilo Vargas, David Ospina, Kevin Mier y Mosquera Marmolejo. Defensas: Álvaro Angulo, Andrés Román, Carlos Cuesta, Cristian Borja, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Deiver Machado, Edier Ocampo, Jhojan Romaña, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Juan Cabal, Junior Hernández, Santiago Arias, Willer Ditta, Yerry Mina y Yerson Mosquera.

Álvaro Angulo, Andrés Román, Carlos Cuesta, Cristian Borja, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Deiver Machado, Edier Ocampo, Jhojan Romaña, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Juan Cabal, Junior Hernández, Santiago Arias, Willer Ditta, Yerry Mina y Yerson Mosquera. Mediocampistas: Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Johan Rojas, Jhon Arias, Jordan Barrera, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Cuadrado, Juan Manuel Rengifo, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Nelson Deossa, Richard Ríos, Sebastián Gómez, Wilmar Barrios y Yaser Asprilla.

Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Johan Rojas, Jhon Arias, Jordan Barrera, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Cuadrado, Juan Manuel Rengifo, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Nelson Deossa, Richard Ríos, Sebastián Gómez, Wilmar Barrios y Yaser Asprilla. Delanteros: Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Edwuin Cetré, Jáminton Campaz, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Johan Carbonero, John Steven Mendoza, Kevin Viveros, Luis Díaz, Luis Suárez, Néiser Villarreal, Rafael Santos Borré y Sebastián Villa.

¿Cuándo se conocerá la lista de Colombia para el Mundial 2026?

Los convocados de Colombia para el Mundial 2026 se conocerán este lunes 25 de mayo desde las 11:45 a.m. Néstor Lorenzo, director técnico del cuadro cafetero, oficiará una conferencia de prensa donde dará a conocer su lista definitiva.

¿Dónde ver la transmisión de la convocatoria de Colombia?

La transmisión de la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo, donde anunciará la lista definitiva de Colombia para el Mundial 2026, se podrá ver a través del canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol.

Colombia está en el Grupo K del Mundial 2026. (Video: FCF)

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