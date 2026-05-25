Este martes 26 de mayo, Universitario de Deportes disputará su partido más importante en lo que va de la temporada, cuando reciba a Tolima por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La ecuación es sencilla: su los cremas quieren seguir compitiendo internacionalmente, necesitan ganar sí o sí para asegurar su presencia en los octavos de final. El empate le favorece al cuadro colombiano, por lo que los de Héctor Cúper están obligados a salir con todo en el Estadio Monumental.

En la previa de este compromiso, Lucas González, director técnico de Deportes Tolima, habló sobre el presente de su equipo luego de quedar fuera de la final del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. Después de perder ante Atlético Nacional con un global de 4-1 en contra, el estratega lamentó lo sucedido e hizo hincapié en la seguidilla de partidos que han tenido durante este primer semestre.

“Cada partido que vas avanzando siempre será más difícil, especialmente en instancias finales. Nos tocaron tres partidos, dos de semifinales, contra un buen equipo que tiene excelentes jugadores, que ha conformado buena plantilla y que no se tuvo partido a mitad de semana”, apuntó.

En concordancia con lo dicho por Brayan Rovira, volante de Tolima, González apuntó: “Desafortunadamente lo perdimos y es posible que la gente tenga eso en su memoria. No podría estar más de acuerdo con lo que dice Rovira. Terminará el semestre después del partido contra Universitario porque los octavos de final se jugarán después del Mundial”.

Universitario empataron sin goles por la primera ronda de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Tolima)

En esa misma línea, le dio importancia a los buenos partidos que han hecho a lo largo de este semestre, en lugar de centrarse únicamente en la eliminación ante Atlético Nacional. “Nosotros terminaremos el martes contra Universitario, y cuando Brayan Rovira dice que noches como las de hoy (ayer) no opacan, noches como la que vivimos contra Nacional de Uruguay en casa, contra Coquimbo Unido en casa; hicimos muy buenos partidos”, agregó.

Finalmente, el entrenador colombiano se mostró orgulloso por dirigir a Deportes Tolima y llevarlos hasta las semifinales, además de tener chances intactas de seguir con vida en la Copa Libertadores. En ese sentido, le pidió a su hinchada que no deje de alentar y espera que un buen grupo pueda acompañarlos a Lima para el choque con Universitario.

“Es un honor para mí ser el entrenador del Deportes Tolima en este momento. Estoy orgulloso de nuestra hinchada, que noches como la que vivimos contra Nacional hace ocho días o las que vivimos en Copa Libertadores, sentimos el cariño, el apoyo de ellos y tenemos ahora la responsabilidad de que ese torneo internacional continúe para nosotros en el segundo semestre”, cerró.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Tolima?

Universitario vs. Tolima se enfrentan este martes 26 de mayo desde las 7:30 p.m., con el horario en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, arrancará dos horas más tarde, en Chile una hora más tarde y en España con siete horas de diferencia.

¿En qué canales ver Universitario vs. Tolima?

El encuentro entre Universitario vs. Tolima será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de las plataformas digitales de Depor.

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