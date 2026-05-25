Alianza Lima venció por 3-0 a Los Chankas en Matute, proclamándose ganador del Torneo Apertura y confirmando el gran presente que vivir el equipo de la mano de Pablo Guede. Todos los cuestionamientos que aparecieron tras la temprana eliminación de la Copa Libertadores al caer ante 2 de Mayo, desaparecieron. Hoy todo es alegría en tienda blanquiazul, por lo que ahora apuntan alto en el Clausura para confirmar que son firmes candidatos para levantar el título de la Liga 1.

En medio de toda esta algarabía, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, tuvo una extensa charla con Al Límite y habló sobre muchos temas. El más conversado estuvo vinculado a la conformación del plantel para la segunda parte del año; así pues, inició valorando el esfuerzo que hicieron los que están ahora para conseguir el Torneo Apertura.

“Quiero destacar al plantel que está ahora porque de verdad ha hecho una campaña espectacular. Es el primer paso porque el objetivo del club es salir campeón a fin de año”, apuntó, dejando en claro que solo han hecho la mitad de la tarea, pues el principal objetivo es levantar el título nacional a fin de año, el cual le es esquivo al cuadro victoriano desde hace tres temporadas.

Asimismo, Navarro Mandayo comenzó a trazar la línea de trabajo que seguirá de cara al próximo mercado de fichajes. “Tenemos un buen plantel, bien conformado. Seguramente puede haber oportunidades de mercado porque va a ser muy largo. Hay casi dos meses y medio para poder incorporar por la para del Mundial 2026”, aseguró. Recordemos que el libro de pases se abrirá el 1 de julio y volverá a cerrarse el 11 de agosto.

Pedro Aquino no seguirá en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Eso sí, el gerente deportivo de Alianza Lima confirmó algo que ya se sabía de antemano: Pedro Aquino, quien llegó a mediados del 2025 con un préstamo por un año, no seguirá en el club y deberá volver a Santos Laguna. “Pedro Aquino vence su préstamo ahora, y no va a continuar. Tiene contrato con Santos Laguna, así que va a volver para allá”, aclaró.

Finalmente, Navarro se refirió a los rumores que vinculan a Renato Tapia con Alianza Lima, como posible incorporación para el Torneo Clausurado. El directivo valoró la categoría y calidad del ‘Cabezón’, pero prefirió no aventurarse a dar más detalles ya que consideró que tienen un plantel amplio. En tienda íntima se toman las cosas con calma y aprovecharán el parón de la Liga 1 por el Mundial para afinar detalles en cuanto a los fichajes que llegarán.

Alianza Lima se proclamó ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 3-0 sobre Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este domingo 31 de mayo desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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