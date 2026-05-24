Matteo Pérez Vinlöf tuvo un acercamiento con la Selección Peruana hace algunos años; sin embargo, el joven lateral decidió rechazar el llamado y priorizar la posibilidad de representar a Suecia, país cuya selección también puede integrar. Ahora, el futbolista de ascendencia peruana se consagró campeón de la liga croata con el Dinamo Zagreb y llamó la atención de los hinchas peruanos tras aparecer celebrando con la bandera del Perú.

El defensor de 20 años fue titular y disputó los 90 minutos en el empate sin goles entre Dinamo Zagreb y Lokomotiva Zagreb por la última jornada del campeonato croata. Con ello, el conjunto azul cerró oficialmente una temporada en la que dominó el torneo local.

Matteo Pérez Vinlöf conquistó la liga y la copa de Croacia con el Dinamo Zagreb. (Foto: Matteo Pérez Vinlof)

Además del título conseguido, Matteo Pérez Vinlöf logró consolidarse como una pieza importante dentro del plantel campeón. El lateral mostró regularidad durante gran parte de la campaña y terminó sumando minutos tanto en la liga croata como en competencias europeas.

El futbolista nacido en Suecia, pero con padre peruano, viene siendo seguido desde hace varios años por los hinchas de la selección peruana debido a su importante proyección en el fútbol europeo. Incluso, pasó por las divisiones menores del Bayern Múnich antes de llegar al Dinamo Zagreb.

Matteo Pérez Vinlöf fue capitán del Bayern Munich en la Youth League. (Foto: Bayern Munich)

Sin embargo, lo que más llamó la atención tras el título fue una fotografía difundida en redes sociales donde aparece celebrando el campeonato junto a una bandera peruana, gesto que rápidamente llamó la atención en nuestro país.

Actualmente, Matteo Pérez Vinlöf representa a las divisiones menores de Suecia e incluso ya fue considerado anteriormente en convocatorias importantes dentro del fútbol europeo. Aun así, sigue siendo elegible para jugar por la selección peruana debido a la nacionalidad de su padre.

Matteo Pérez Vinlöf en su debut con la Selección Sub-21 de Suecia. (Foto: Selección de Suecia)

Durante la temporada 2025/2026, el lateral disputó más de 30 partidos oficiales entre liga local, copa y Europa League, números que confirman el crecimiento que viene teniendo en una de las instituciones más importantes del fútbol croata.

Por ahora, no existe una postura oficial del futbolista respecto a una posible convocatoria de Mano Menezes. Sin embargo, su reciente celebración con la bandera peruana podría interpretarse como una señal de que estaría abierto a vestir la camiseta de la ‘Bicolor’ en el futuro.

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