Tolima vs. Junior se miden este martes 16 de diciembre por la vuelta de la gran final de la Liga BetPlay, en el Estadio Manuel Murillo Toro. El ‘Tiburón’ ganó 3-0 en la ida de local, por lo que parte con ventaja. A continuación, Depor te brinda todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante para que estés bien informado sobre el partido.

Tolima está obligado a realizar una remontada histórica. Necesita ganar por al menos tres goles de diferencia para forzar la definición por penales; cualquier otro resultado le daría el título al Junior. La revancha se jugará este martes 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro.

Junior cuenta con su plantel completo, sin lesionados ni sancionados, mientras que Tolima, bajo la dirección técnica de Lucas González, confía en el trabajo colectivo y en su fortaleza como local para intentar revertir el marcador global.

El DT calificó el primer tiempo de la ida como “una pesadilla”, pero confía en la capacidad de reacción de su equipo y en el apoyo de su afición para buscar la épica remontada y consagrarse en el torneo.

Cabe mencionar que el centrocampista Sebastián Guzmán se perderá el cuento, tras ser expulsado en el partido de ida por una agresión contra Teófilo Gutiérrez. Esta ausencia, podría influir en el desarrollo de las acciones.

En lo que respecta a la tabla anual, Deportes Tolima lideró con 96 puntos, mientras que Junior de Barranquilla ocupó la cuarta casilla con 87 unidades, mismo puntaje que Independiente de Santa Fe.

Junior vs. Tolima: horarios del partido

El partido Tolima y Junior se jugará este martes 16 de diciembre desde las 7:30 p.m. en países como Colombia, Perú y Ecuador. En Venezuela y Bolivia se disputará una hora después, a las 8:30 p.m., y en países como Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay el choque empezará dos horas después, a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver Tolima vs. Junior?

El choque entre Tolima y Junior será transmitido en RCN, Win+ Fútbol y Win Play en todo el territorio colombiano. En los demás países, lo podrás ver a través de Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

¿Qué canales transmiten Tolima vs. Junior?

