Queda fuera de la Copa América 2019: Andrada es baja de última hora en Argentina

Queda fuera de la Copa América 2019 y ahora Lionel Scaloni debe buscar un reemplazo a solo un día del debut del partido de Argentina. A poco de jugarse el partido con Colombia, Esteban Andrada fue desafectado del equipo a causa de un golpe de la rodilla, en donde no se han dado más alcances sobre la gravedad de la lesión del arquero de Boca Juniors.



En la práctica del jueves por la noche, en donde se vivió un buen ambiente en el grupo de Argentina, Esteban Andrada sufrió un golpe que lo dejó en cuidados intensivos de parte del cuerpo médico de Argentina y este viernes, se decidió por desafectarlo del torneo.



La noticia fue confirmada por Luciano Nicotra, representante del ex arquero de Lanús y Arsenal de Sarandí: "Me quedé hablando hasta las 2 de la mañana con él, estaba medio bajoneado y preocupado. Ya tendrá otra oportunidad en la Selección, lo mejor es que regrese y rápidamente comience su recuperación".



Si bien el agente, en diálogo con TyC Sports, sostuvo que "los estudios que le realizaron arrojaron que la lesión no es de gravedad" indicó que "lo mejor para Esteban es volverse a Buenos Aires" para comenzar con la recuperación. Aunque no está confirmado, se estima que el domingo estará regresando a Argentina para estudiar más a fondo el golpe.



"Le sacaron líquido con sangre de la rodilla y ahí se dieron cuenta que la lesión era algo importante", agregó el empresario.



