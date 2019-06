Brasil es una enfermería: las dudas del 'Scratch' para enfrentar a Argentina en semis de la Copa América

Más de una duda en el once titular. El lateral izquierdo de Brasil , Filipe Luis, y el volante Fernandinho aún están bajo observación médica por lesiones, cuando faltan tres días para la semifinal de Copa América 2019 donde enfrentarán a Argentina , mientras que el atacante Richarlison se recupera de paperas.



Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tanto Filipe Luis como Fernandinho pasaron por exámenes médicos este sábado en Belo Horizonte, a donde el equipo arribó la noche del viernes. En el caso del lateral del Atlético de Madrid no se constaron lesiones en su pierna derecha, aunque él aún se queja de dolores en esa zona, será sometido a un tratamiento de fisioterapia.



Filipe Luis no participará de los trabajos de este sábado en el Centro de Entrenamiento del Atlético Minero, conocido como Cidade do Galo. En tanto, el mediocampista del Manchester City aún registra dolores en la rodilla derecha, luego de un esguince sufrido durante el juego contra Venezuela en la fase de grupos. Seguirá en tratamiento.



Finalmente, el atacante del Everton inglés debería reunirse este lunes con el resto del equipo en Belo Horizonte. Él permanece aún en Porto Alegre, donde fue afectado por paperas, pero ya presenta mejorías. Brasil y Argentina chocan este martes en el Mineirao de Belo Horizonte, por un pase a la final de la Copa América 2019.



