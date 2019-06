Entre los dos sale: las alternativas de Scaloni para el arquero de emergencia en la Copa América

Esteban Andrada quedó desafectado de la Selección a un día del debut de Argentina vs. Colombia, por lo que Lionel Scaloni deberá decidir entre Gerónimo Rulli, arquero de la Real Sociedad, o Juan Musso, golero del Udinese, para sustituir al portero de Boca Juniors, quien tiene un golpe rodilla y se prefirió que no esté en la Copa América Brasil 2019. El técnico ‘Albiceleste’ deberá decidirlo en las próximas horas para que el jugador viaje de forma inmediata para incorporarse a los entrenamientos con sus compañeros de juego.



Ante la lesión de Andrada , un médico de la CONMEBOL deberá constatar la lesión en las próximas horas para dar el visto bueno a la AFA para convocar a su reemplazo. El elegido por Scaloni – con más opciones – sería Musso, quien le ganaría la pulseada a Gerónimo Rulli. Para ello, el arquero del equipo de la liga italiano estaría llegando el domingo a Brasil.



Sin embargo, la lesión de Andrada no afecta la alineación ante el debut frente a Colombia. Un probable equipo para este sábado en el debut en la Copa América de Brasil sería con Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.



Vale decir que la lesión de Esteban Andrada también ha preocupado a Boca Juniors, a un mes de su participación en los octavos de final de la Copa Libertadores. El portero es un seguro, aunque queda examinar la gravedad de su lesión en la rodilla en las próximas horas.



