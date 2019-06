Talía Azcárate comentará el debut de la Selección Peruana en la Copa América

Será una Copa América distinta para todos los peruanos. Esto gracias a que Talía Azcárate comentará el debut de la Selección Peruana ante Venezuela (y otros más) y, de esta manera, se convertirá en la primera mujer peruana que comentará en el certamen continental.

A través de sus redes sociales, la reconocida periodista deportiva confirmó su presencia en el aire de DirecTV, junto a Daniel Kanashiro (relator), para comentar el debut de la Selección Peruana en la Copa América.

“Esto que me viene tocando vivir es una locura, voy a comentar para @DirecTV Sports los partidos de Perú en Copa América, además hacer programas en colaboración de todos los representantes de diferentes países de la región. Si me ponía a pensar hace 5 años en mi mejor panorama, creo que no hubiera sido tan increíble como lo viene siendo hoy”, escribió Talía Azcárate en su cuenta de Instagram.

La Selección Peruana debutará ante Venezuela, con la convicción de sumar sus primeros tres puntos en la Copa América. Ricardo Gareca es consciente de que el primer duelo será clave para aspirar a la clasificación a cuartos de final.

Con Paolo Guerrero a la cabeza, la Selección Peruana sumó su primer entrenamiento en Porto Alegre. El técnico de la ‘bicolor’ ultima detalles para el debut ante Venezuela.

Renato Tapia elogia a Paolo Guerrero ante la prensa brasileña. (Video: José Luis Saldaña)

