¡Cambiar para ganar! Ricardo Gareca y sus decisiones en la Selección Peruana de cara a la Copa América

Fueron 36 años sin ir a un Mundial. Los mismos en los que costó encontrar una idea y forma de ganar. Dentro de ellos, 12 fueron sin ganar de visitante, pero al final la espera puede que haya valido la pena. El 15 de noviembre del 2017, la Selección Peruana selló su pase a Rusia 2018 tras vencer 2-0 a Nueva Zelanda y llegó al pico máximo de un proyecto futbolístico que fue posible gracias a la credibilidad de un nombre, Ricardo Gareca.

En junio del 2018 se cumplió el sueño de generaciones. Aunque Perú no pasó de la fase de grupos, la ilusión no se la quitó nadie. Dinamarca, Francia y Australia fueron los rivales y el cuadro bicolor estuvo a la altura de lo que logró en las Eliminatorias de Conmebol. Siempre atacando y cayendo con las botas puestas, como se suele decir.

¡No vale llorar! El último gol de Paolo con la camiseta de la selección. (Getty / FIFA TV)

Lo que vino después, quizás, fue el problema. No sé si la palabra 'conformismo' lo describa, pero sí cierto 'relajo'. Incluso, Pedro Gallese lo mencionó tras vencer a Costa Rica en la previa de la Copa América de Brasil. “Cuando jugamos en Arequipa, contra el mismo rival, estuvimos muy relajados por el Mundial”. Porque no solo los resultados preocupaban (ganamos tres partidos de nueve post Rusia), sino también el funcionamiento (recibimos 10 goles en todos esos partidos). Fue muy duro para un equipo (y una nación) que se había acostumbrado a los triunfos.

De cara a la Copa América de Brasil, y analizando los partidos previos, el ‘Tigre’ tenía que hacer un cambio. En un universo futbolístico peruano donde no podemos sobrarnos (Claudio Pizarro y Luis Advíncula fueron los únicos jugadores que disputaron ligas top europeas en la temporada 2018/19), Gareca debía forzar la competencia interna y, como dijo en su presentación en 2015, talento hay en Perú.

Perú perdió 2-3 ante Costa Rica en Arequipa. (Video: Movistar Deportes)

Porque dicen que los grandes clubes, para acostumbrarse a ganar, necesitan de competencia en sus propias filas. Por eso, los fichajes son necesarios. Para no ‘dormirse en su laureles’ y seguir con el mismo deseo competitivo que la primera vez. Obviamente, la selección peruana no es un club y, por claras razones, no cualquiera puede vestirla, pero quien hace los méritos –como ya demostró Gareca– puede ganarle el puesto a cualquier ‘consagrado’.

A las pruebas me remito

La lista que presentó el entrenador argentino de cara al Mundial no tuvo mayores sorpresas. Algunas decisiones puntuales como el debate entre Wilder Cartagena y Sergio Peña no cambiaron en nada la base que venía de hacer historia en las Eliminatorias. Con Paolo Guerrero (al que libraron de la sanción solo por el Mundial), Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Alberto Rodríguez, Christian Ramos y Pedro Gallese como bases del '11' titular, la Selección respetaba la famosa frase de “si gana, no se toca”.

Selección Peruana | Wilder Cartagena. (Foto: GEC) Sorprendió que Wilder Cartagena no esté entre los 23. (Foto: GEC)

Un año después, seis nombres cambiaron para viajar con la ‘columna vertebral’ de la blanquirroja a Brasil. El ‘Pato’ Álvarez por José Carvallo, Carlos Zambrano por Christian Ramos, Luis Abram por Alberto Rodríguez, Alexander Callens por Nilson Loyola, Jesús Pretell por Pedro Aquino y Christofer Gonzales por Wilder Cartagena fueron las novedades. Opiniones aparte, algo trataba de dar a entender el ‘Tigre’.

Después del 'relajo', había que demostrar que nadie tenía el puesto comprado y que cualquiera podía ganarlo. Más de ciertos favoritismos personales de cualquier entrenador (Christian Cueva, por ejemplo), los bajos rendimientos en sus respectivos clubes fueron apuntados y los sobresalientes de otros, resaltados. De esa manera, sin importar la edad, cualquiera podía sorprender, sino que se lo digan a Jesús Pretell.

Christian Cueva anotó golazo de antología a los 'Ticos'. (Video: Movistar Deportes)

Cambiar para ganar

El deporte es cambiante y, aunque para el Mundial parecía que todo se tenía que quedar en su lugar, para la Copa América es todo lo contrario. Como en su momento, Gareca utilizó la misma competición para cambiar la base y ser más competitivo, el torneo que empezará el 14 de junio puede servirle para tomar algo de aire y renovarlo.

Contra Costa Rica, en el amistoso, el entrenador dio algunas pistas. Ya no basta con mantener un sistema básico (4-2-3-1), sino con moldearlo según lo necesario. El típico cambio de punta por punta lo dejó atrás para probar con dos delanteros –esta vez fueron Raúl Ruidíaz y Guerrero, pero ojo con Jefferson Farfán–, adaptando a ciertos nombres a posiciones no tan comunes para buscar más y más soluciones.

Cuydiaz Ruidíaz lleva seis goles con el Seattle Sounders este año. (Foto: GEC)

Christofer Gonzáles, desempeñándose como volante de primera línea, cumplió con creces, lo que confirmó una nueva variante: la no dependencia absoluta en las características de Yoshimar Yotún. Lo mismo con Anderson Santamaría, quien en León de Huánuco ya había participado en el medio del campo, y que en los últimos minutos ante los ‘ticos’ no entró como central, sino como volante.

En menos de 50 minutos, Perú había probado con dos sistemas. Le había hecho daño a su rival de turno y, sobre todo, mantenía las formas que nunca se discutieron. Con el marcador a favor, una nueva variante (5-3-2) –como para recordar los últimos minutos frente a Nueva Zelanda– y un check más en el cuaderno de anotaciones.

¡Perú al Mundial Rusia 2018! venció 2-0 a Nueva Zelanda y vuelve a la élite del fútbol. (Danirl Apuy / Movistar Deportes)

La Copa América es un torneo corto, en el que todo puede pasar, pero por lo menos estamos viendo el esfuerzo necesario para volver a encontrar una rutina ganadora que nos permitió llevar al Mundial. Porque, al final, en el mundo de la inmediatez, el cambio es necesario para recordar lo que es ganar.

