Selección Peruana: la reacción de Carlos Zambrano tras la convocatoria de Ricardo Gareca

Carlos Zambrano envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, luego de ser confirmado por Ricardo Gareca en la lista de 23 jugadores que disputarán la Copa América Brasil 2019. El defensa de la Selección Peruana mostró su emoción por volver a vestir la 'bicolor' tras tres años de ausencia.

"Aprendía que un tropezón no es caída, que no hay mal que por bien no venga. Que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil. Que lo más valioso de la vida es la FAMILIA y los amigos que siempre son contaditos", escribió el defensa.



"Solo hay que aprender a ignorar a quien te critica, y que por más caída, obstáculo o barrera que se te interponga en el camino. El objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante", añadió Carlos Zambrano.

Carlos zambrano se perdería los amistosos ante Costa Rica y Colombia. (FPF)

Carlos Zambrano se recupera de una lesión y se perdería los amistosos ante Costa Rica y Colombia. El propio Ricardo Gareca señaló que el defensa tiene muchas posibilidades de ser tomando en cuenta para la Copa América.

"Nos gustó su gesto de venir al vestuario a saludar cuando estuvimos por Alemania. Son actitudes que nos gustan. A partir de ese acercamiento y de su continuidad volvió a tener una oportunidad. No he hablado profundamente con él pero en estos días se dará esta charla tan necesaria", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Ricardo Gareca defendió la convocatoria de Christian Cueva.

