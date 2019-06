Así fueron los entrenamientos de la 'bicolor' previo al Perú vs. Brasil [VIDEO]

La Selección Peruana llegó al complejo deportivo de Sao Paulo FC, en Farra Funda, para los entrenamientos previos al duelo ante su similar de Brasil. Los convocados por Ricardo Gareca se preparan para disputar uno de los cupos a cuartos de final de la Copa América. Carlos Zambrano llegó con el plantel completo, pero hizo trabajo diferenciado.

El combinado nacional ha sumado cuatro puntos en lo que va del torneo, luego del empate sin goles ante Venezuela y la victoria por tres goles a uno ante Bolivia. La 'Canarinha' llega a este encuentro en similar condición, pues no pudo ganarle a la 'Vinotinto', pero goleó 3-0 al elenco del altiplano.

Ricardo Gareca tendría contemplado hacer un cambio de emergencia en el once titular, en caso Carlos Zambrano no llegue a su 100 % a este duelo. Por ello, el comando técnico habría conversado con Miguel Araujo para ser el reemplazo del 'León'. Si bien no tiene una lesión de gravedad, el 'Tigre' estaría reservándolo para la siguiente ronda del torneo continental.

Hasta el día de ayer, el once de Perú estaría conformado por Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Andy Polo Christian Cueva, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Sin embargo, en el partido de práctica, que se desarrolla de manera privada, Ricardo Gareca definiría al once titular ante Brasil.

Esta noche, el 'Tigre' dará una conferencia de prensa, previo al Perú vs. Brasil, desde el Arena Corinthinas. La Selección Peruana peleará por uno de los cupos a cuartos de final ante el elenco 'verdeamarela', que al igualar en puntos a la 'bicolor', buscará ganar a toda costa. El duelo está programa a las 2:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports y América TV.

Selección Peruana: los jugadores se divierten en sus redes sociales. (América TV)

