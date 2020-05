Ricardo Gareca quiere que los entrenamientos se reanuden la primera semana de junio y no esperar hasta fines de ese mes para que el fútbol inicie su reactivación. El entrenador de la Selección Peruana espera que la Liga 1 se reanude la primera semana de julio sin mucha burocracia en la aprobación de los protocolos por parte de las autoridades gubernamentales.

“Es necesario que esto comience cuanto antes, cumpliendo los protocolos que el ministerio de salud recomienda. Pero hay que ponerse en marcha lo antes posible. Lo importante es que no sea el 30 de junio el reinicio de los entrenamientos, tiene que ser la primera semana. Lo que necesitamos es que la primera semana de junio se reactive todo para que la primera semana de julio comience la Liga 1”, dijo en RPP.

“Lo antes posible deben arrancar los entrenamientos. No soy un político ni mucho menos porque no entiendo y no me interesa, me interesa el fútbol y lo que hago yo. Esto no puede pasar de aprobación en aprobación. Sí, tiene que haber un control, pero tiene que aceptarse la vuelta al entrenamiento porque la condición de los jugadores se deteriora cada día más”, añadió preocupado.

Ricardo Gareca dijo que el Perú no tiene que copiar a nadie, tiene que mirar su propia problemática. “No creo que haya que esperar a que alguien reaccione para reaccionar. Uno tiene que ver cuál es el dilema y qué tiene que resolver. En el Perú hay gente muy capacitada que puede otorgar soluciones y estar a la altura de esta situación”, afirmó.

“Creo que ya ha pasado un tiempo más que prudencial de acatamiento no es que vas a hacer una desobediencia pero deben empezar a confiar y creer que la gente del fútbol estamos totalmente capacitados”, comentó el entrenador de la Selección Peruana.

“Yo lo que digo es que ya son más de 70 días acatando las ordenes. No quiero ser un irresponsable, somos el cuerpo técnico de la Selección Peruana, no somos cualquiera. Hay que tener cuidado en lo que uno dice y yo hablo en general del deporte. Se tiene que reactivar, competir en el mas alto nivel y eso requiere de un acondicionamiento. Es momento de que comience a reactivarse todo. Yo me he mantenido callado en 70 días no he hecho una sola declaración pero ya es momento”, puntualizó.

