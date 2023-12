Perú vs. Argentina se verán las caras por la tercera jornada del Grupo A de la Copa América 2024, a disputarse el sábado 29 de junio (con horario aún por confirmarse) en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami. Este será el duelo más complicado de la ‘Blanquirroja’ en el certamen continental que se disputará el próximo año en Estados Unidos. En esta nota encontrarás todos los detalles que necesitas saber sobre el encuentro.

La Selección Peruana no llega a este certamen en un buen momento, pues marcha última en las Eliminatorias 2026 con un 2 puntos luego de 6 fechas disputadas, haciendo sumado 2 empates y 4 derrotas. Asimismo, esto llevó a que la continuidad de Juan Reynoso en el banquillo quede en el limbo y Jorge Fossati se convierta en el candidato para sucederlo, algo que ya se está negociando pero no progresa como seguramente la Federación Peruana de Fútbol (FFP) quisiera.

En esa misma línea, sea quien fuere el próximo director técnico de la ‘Blanquirroja’, tendrá un complicado reto en esta Copa América 2024. El debut será contra Chile, luego vendrá el quinto representante de la Concacaf (saldrá del ganador de la llave entre Canadá y Trinidad y Tobago) y finalmente el cruce más complicado frente a Argentina.

Lo cierto es que previo a la participación de la ‘Bicolor’ en este certamen continental, habrá dos fecha FIFA, en mayo y junio. Así pues, estos cuatro partidos servirán de preparación para que el equipo llegue aceitado y vaya dejando poco a poco el oscuro presente de este 2023 para el olvido. Al respecto, Franco Navarro Mandayo, gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, conversó con Depor y nos dio algunas luces.

“Los amistosos de junio no serán en Europa, por la distancia, ya que se debería volver y luego ir a Estados Unidos, así que lo veo complicado. Para marzo tenemos algunas alternativas, Europa es una de ellas, pero aún no está cerrado, pues tenemos otras”, reveló el exfutbolista y actual directivo, aclarando que existe la posibilidad de ver a la Selección Peruana en Europa durante el mes de marzo.

Argentina, por su parte, llega a la Copa América 2024 como vigente campeona tras su título en Brasil 2021, además de cargar con la responsabilidad de ser la monarca mundial a nivel de selecciones luego de los festejos en Qatar 2022. Con Lionel Messi a la cabeza, la ‘Albiceleste’ será un rival de cuidado para Perú y, dependiendo de los otros resultados, aquí podría definir su clasificación a los cuartos de final.

La ‘Scaloneta’ es actual líder de las Eliminatorias 2026 con 15 puntos de 18 posibles, habiendo sumado 5 triunfos y 1 derrota. Más allá de la inestabilidad que se generó luego del triunfo sobre Brasil (0-1) por las declaraciones de Scaloni, quien dijo que se replantearía su continuidad como director técnico, este jueves se dieron novedades alentadoras para el pueblo argentino.

Según ESPN y DSports, el estratega argentino se reunió brevemente con Claudio ‘Chiqui’ Tapia y reafirmaron compromisos, no solo para esta Copa América 2024, sino hasta el final del proceso hacia la Copa del Mundo que se jugará en el 2026. Con este panorama, Argentina también trabajará en los posibles amistosos que afrontará en marzo y junio.

Hay que tomar en cuenta que la última vez que Perú enfrentó a Argentina por este torneo, fue por los cuartos de final de la edición del 2007 que se disputó en Venezuela. Aquel partido, disputado 6 de julio en el estadio Metropolitano de Lara, tuvo a la ‘Albiceleste’ como clara dominadora durante todo el trámite y eso se vio reflejado en el 4-0 final: Juan Román Riquelme (2), Javier Mascherano y Lionel Messi anotaron los goles del cuadro dirigido por aquel entonces por Alfio Basile.

Perú vs. Argentina: canales de TV

El partido entre Perú y Argentina se disputará el sábado 29 de junio del 2024 y será transmitido por los siguientes canales, dependiendo del país y continente: DSports (DIRECTV) en toda Sudamérica, Unitel en Bolivia, BRAX en Brasil, Canal 13 en Chile, América TV en Perú, Caracol TV en Colombia, Teletica en Costa Rica, FOX Sports, TUDN y Univisión en Estados Unidos y Canal 11 en Honduras. De momento así están divididos los derechos de transmisión y seguramente tendremos más confirmaciones con el correr de las señalas. Eso sí, si no tienes estas opciones, podrás seguir el encuentro a través del minuto a minuto de Depor.

¿Cómo le fue a Perú en la última Copa América?

La Selección Peruana disputó la Copa América 2021 en el Grupo B, junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, terminando sublíder con 2 triunfos, 1 empate, 1 derrota y 7 puntos. Ya en cuartos de final, eliminó a Paraguay en tanda de penales con un marcador por 4-3 tras el 3-3 durante el tiempo regular. En semifinales, la ‘Blanquirroja’ se enfrentó a Brasil, quedando eliminada tras caer por 1-0. En el partido por el tercer lugar nos medimos con Colombia y tampoco nos fue bien, pues perdimos por 3-2.

¿Cuál es el presente de Perú previo a la Copa América?

Luego de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, perdiendo ante Bolivia (2-0) y empatando con Venezuela (1-1), Perú vive un panorama incierto. Si bien Juan Carlos Oblitas, director General de Fútbol de la FPF, ya le confirmó a Juan Reynoso que no seguirá en su cargo, su contrato todavía no ha sido finiquitado y las tratativas no prosperan. Del mismo modo, el ‘Ciego’ viajó a Montevideo para entrevistarse con Jorge Fossati, técnico de Universitario y principal candidato para suceder al ‘Ajedrecista’, pero las negociaciones avanzan lentamente.





