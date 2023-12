A pocas horas de que se lleve a cabo el sorteo de la Copa América 2024, torneo donde la Selección Peruana buscará reconducir su camino futbolístico después de un mal arranque en las Eliminatorias 2026 –para entonces, seguramente con nuevo entrenador–, Depor ya está Miami para lo que será este importante evento que abre el telón de lo que será una nueva edición de este importante certamen continental. En ese sentido, pudimos conversar unos minutos con Sergio Batista, secretario General Adjunto Deportivo de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), quien se refirió al buen presente que vive la ‘Vinotinto’ y se tomó el tiempo para analizar la incertidumbre que ronda en la ‘Blanquirroja’.

En primera instancia, el directivo y hermano de Fernando Batista, DT del seleccionado llanero, habló sobre las expectativas alrededor del equipo y la ilusión que sienten de poder clasificar al país por primera vez a una Copa del Mundo. De momento son cuartos con 9 puntos luego de 6 partidos disputados, en donde han sumado 2 victorias, 3 empates y 1 derrota.

“Se está haciendo un proyecto muy lindo con la gente de Venezuela, el objetivo y la ilusión que tenemos todos es de clasificar al Mundial. Pero despacito, se hicieron buenos partidos en estos seis y seguimos con la mente puesta en el objetivo que es la clasificación. Sabemos que no es fácil, pero no hay nada imposible y nos tenemos mucha fe”, manifestó el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

En esa misma línea, ‘Checho’ habló sobre el último partido de Venezuela en Lima, en donde fueron capaces de poner contra las cuerdas al equipo de Juan Reynoso, especialmente por el cambio de actitud que tuvieron en la etapa complementaria. Así, tras el 1-0 anotado por Yoshimar Yotún en el primer tiempo, fue desbaratado por la igualdad firmada por Jefferson Savarino luego de un grave descuido de Marcos López por izquierda.

“Fue un buen partido. En el primer tiempo no se jugó bien, Perú tuvo dos situaciones de gol. En el segundo tiempo cambiaron la mentalidad los muchachos. Fernando hizo unos cambios mentales, no tanto de jugadores y se animaron, que es lo que la Selección está demostrando, el creer en ellos y en la parte positiva mentalmente hablando. Se pudo haber ganado, pero el resultado fue justo, un tiempo para cada uno”, remarcó.

Por otro lado, yendo a lo que será la Copa América 2024 que se desarrollará en Estados Unidos, Batista fue ambicioso y habló acerca de la mentalidad que están buscando instaurar en los jugadores venezolanos, de ganar y acostumbrarse a los buenos resultados. Asimismo, sostuvo que estos encuentros le servirán a Fernando para que saque conclusiones cuando se reanude las Eliminatorias 2026 en septiembre del próximo año.

“Nosotros le damos prioridad a todo. El objetivo es entrar al Mundial, pero le damos la importancia que tiene la Copa América. Nosotros jugamos a ganar todo. Fernando, mi hermano que es el que maneja esto, tiene la mentalidad de ganar y quiere que los jugadores tengan lo mismo. Hay que acostumbrarse a ganar, a creer en uno. Para él será importante para sacar conclusiones antes de 6 partidos que se vienen después. Vamos a tomar con seriedad la Copa América, a tratar de ganarla”, apuntó.

Existe la posibilidad de que durante el sorteo Perú y Venezuela puedan encontrarse en un mismo grupo, algo que ya sucedió recientemente en las dos últimas ediciones, tanto en 2021 como en 2019. Eso sí, hay que recordar que según las especificaciones de la Confarreación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para este evento, en cada grupo no podrá haber más de tres selecciones de la CONMEBOL ni más de dos de la Concacaf.

Finalmente, Sergio Batista se animó a hablar un poco del presente de la Selección Peruana. El exmundialista consideró que el plantel cuenta con buenos jugadores y que pese a esta actualidad siempre será un rival de cuidado. “Siempre hay que tenerle respeto a Perú. Es uno de los países que tiene grandes jugadores, lo demostró siempre y no hay que confiarse. Por más que hoy no tengan los puntos que pretendían, no hay que confiarse. Va a tener otro técnico que quizás le pueda dar a Perú lo que está necesitando hoy. Uno no se puede confiar contra ellos”, puntualizó.

Sergio Batista entrenó a la Selección Argentina entre 2010 y 2011. (Foto: EFE)





¿Cuáles son los bombos de la Copa América 2024?

Tal como está establecido en el Reglamento de la Copa América 2024, el Bombo 1 estará conformado por el vigente campeón del torneo (Argentina) y el actual campeón de la Copa Oro (México). Asimismo, esta serie tendrá al mejor equipo clasificado de cada Confederación según el ranking FIFA, en este caso Brasil (5) y Estados Unidos (12). Así pues, los bombos estarán compuestos de la siguiente manera.

Bombo 1 : Brasil, Argentina, Estados Unidos y México.

: Brasil, Argentina, Estados Unidos y México. Bombo 2 : Uruguay, Colombia, Perú y Ecuador.

: Uruguay, Colombia, Perú y Ecuador. Bombo 3 : Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay.

: Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay. Bombo 4: Jamaica, Bolivia, Honduras o Costa Rica y Canadá o Trinidad y Tobago.

¿Cuándo y a qué hora será el sorteo de la Copa América 2024?

Según el horario de los respectivos países y el cronograma establecido por la CONMEBOL, el sorteo de la Copa América 2024, a llevarse a cabo este jueves 7 de diciembre en el James L. Knight de Miami (Florida), será de la siguiente manera dependiendo de las diversas zonas horarias en Sudamérica y Norteamérica: 7:30 p.m. en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Jamaica; 9:30 p.m. en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile; 8:30 p.m. en Bolivia, Venezuela y Trinidad y Tobago ; 6:30 p.m. en México y Costa Rica.





