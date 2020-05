Shingeki no Kyojin o como es conocido en occidente Attack on Titan volverá a emitir su manga. De la misma forma, el anime volverá a emisión y ha estrenado un sorprendente adelanto de la última temporada.

El avance de dos minutos de duración ustra lo emocionante que será la cuarta y última temporada. Para esta producción, quien toma las riendas del proyecto es MAPPA, la misma empresa que trabajó en “Dorohedoro”, “In This Corner of the World” y “Yuri!! on Ice”.

Lo que no cambia para este estreno es el elenco de actores de voz que le dan vida a los personajes favoritos de la comunidad. Yuuki Kaji seguirá interpretando a ‘Eren Jaeger', Yui Ishikawa será ‘Mikasa Ackerman’ y Marina Inoue continuará como ‘Armin Arlelt’.

A la par del tráiler, la productora también compartió el póster oficial. A modo de curiosidad, se trata de una versión inversa del póster de la primera temporada. Ahora Eren es el titán en la parte trasera.