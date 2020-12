Boku no Hero Academia o más conocido como My Hero Academia se ha convertido en uno de los animes más populares junto a otras grandes obras como Dragon Ball Super o One Piece.

Tras cuatro temporadas emitidas, este anime prepara un gran estreno para marzo del 2021. La serie confirmó la fecha de estreno de la temporada 5 para el 27 de marzo del siguiente año, será uno de los grandes estrenos de los siguientes meses.

La productora compartió un nuevo teaser de My Hero Academia en donde se ve a los estudiantes de la Academia de Héroes en un nuevo reto. Una prueba más entre escuelas está por llegar.

El anime se emitirá cada sábado luego del 27 de marzo. No se esperan retrasos por el coronavirus.

La siguiente temporada de My Hero Academia se llamará “Arco de entrenamiento conjunto”. Lamentablemente, la trama se alejará de Endeavour y Hawks, dos de los héroes que tienen la tarea de reemplazar a All-Might.

Por supuesto, lo más esperado por los fans es que Mydoria comience a aprender más acerca de su Quirk. Al final de la temporada 4 ya se adelantaba que el personaje comenzaba a tener contacto con otros portadores de One For All.

En el manga ya se le ha visto desarrollar más poderes, no solo la super fuerza de All-Might.

