Muchas expectativas con el Episodio 19 de la Temporada 7 de My Hero Academia. La próxima entrega lleva por título “I Am Here” y será crucial para el devenir de All For One y All Might. Hay la promesa de mucha acción y tú puedes ser testigo del desenlace con este simple truco para ver el capítulo gratis.

El Episodio 19 - Temporada 7 de My Hero Academia estará disponible en la plataforma Crunchyroll a partir del sábado 28 de septiembre en los siguientes horarios: 2:30 am (hora del Pacífico) y 5:30 am (hora del Este). Muy de madrugada, ¿verdad? Esto se debe a que la disponibilidad del capítulo es momentos después del estreno en Japón en cadenas como Yomiuri TV y Nippon TV.

La casa productora BONES ofrece primero la versión del capítulo en japonés con subtítulos y la versión doblada al español e inglés será dentro de dos semanas.

Horarios de estreno del Episodio 19 - Temporada 7 de My Hero Academia

España: 11:30 am

México: 3:30 am

Perú / Colombia: 4:30 am

Chile / Bolivia / Venezuela: 5:30 am

Argentina / Brasil / Uruguay: 6:30 am

La historia del Episodio 19 se enfocará en la situación de los evacuados y la batalla entre Dabi y Endeavor. Dabi, gravemente herido, continuará usando sus poderosas llamas alimentadas por su odio. All For One se acercará a Shigaraki, aumentando la presión sobre los héroes, mientras Todoroki e Iida observan impotentes. También se espera una aparición repentina de All Might, cargando un maletín misterioso que podría ser crucial.

Cómo ver el Episodio 19 - Temporada 7 de My Hero Academia gratis

Los episodios de My Hero Academia están disponibles en Crunchyroll. Puedes hacer clic en este enlace para hacer tu suscripción y acceder a todo el contenido. Ten en cuenta que cada plan tiene una prueba gratuita de siete días. Sácale provecho por si solo estás interesado por uno de los episodios. También puedes ver los primeros episodios en Netflix pero no tendrás acceso a las últimas entregas.

En caso quieras leer el manga, descarga la aplicación Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Después, abre el programa y dale clic en Buscar para dar con My Hero Academia. El sistema te preguntará si es que quieres leer en español o en inglés. Elije esta última opción y notarás que podrás leer todas las entregas hasta la actualidad. No hará falta ser suscriptor de Manga Plus MAX.

De qué trata My Hero Academia

My Hero Academia narra la historia de un mundo donde la mayoría de las personas tienen superpoderes llamados “Quirks”. El protagonista, Izuku Midoriya, nació sin un Quirk, pero sueña con ser un héroe como su ídolo All Might. Su valentía y deseo de ayudar conmueven a All Might, quien decide compartir su poderoso Quirk, “One For All”, con Izuku. Izuku comienza su entrenamiento en la Academia UA, preparándose junto a otros jóvenes con Quirks para convertirse en héroes profesionales. A lo largo de la serie, enfrenta desafíos, hace nuevos amigos y descubre más sobre el misterioso poder de One For All, mientras lucha por convertirse en el héroe que siempre ha querido ser.