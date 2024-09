My Hero Academia sigue avanzando con la Temporada 7. La comunidad aguarda por el estreno del Episodio 18 en el que se unieron varios aliados nuevos, como los estudiantes de la preparatoria Shiketsu, e Inasa Yoarashi cobró protagonismo. Se viene mucha acción, así que no hay excusas para ver la próxima entrega del popular anime.

El Capítulo 18 de My Hero Academia estará disponible en la plataforma Crunchyroll el sábado 21 de septiembre de 2024 a las 2:30 am (hora del Pacífico) y 5:30 am (hora del Este). El horario se debe a que la disponibilidad del capítulo es momentos después del estreno en Japón.

Los nuevos episodios de la producción animada por BONES estará disponible inicialmente en japonés con subtítulos y la versión doblada al español e inglés será dentro de dos semanas.

Por lo pronto, sabemos que el próximo capítulo llevará por título “It’s a Small World” y promete hacer un giro a la trama de My Hero Academia.

El desenlace de la pelea será clave para el futuro de la trama (BONES)

Horarios de estreno del Episodio 18 - Temporada 7 de My Hero Academia

España: 11:30 am

México: 3:30 am

Perú / Colombia: 4:30 am

Chile / Bolivia / Venezuela: 5:30 am

Argentina / Brasil / Uruguay: 6:30 am

Qué pasó en el Episodio 17 de My Hero Academia

El episodio 17 de la temporada 7 de My Hero Academia comenzó con Lady Nagant disparando a Shigaraki desde el interior del Hospital Central, desobedeciendo órdenes médicas para ayudar a Midoriya. Mientras Gentle sostiene a UA con su Don, la Brava reactiva los sistemas de levitación, liberando a Gentle de su responsabilidad y destacando su entrega.

Midoriya, por su parte, enfrenta a Shigaraki en la superficie, evitando la destrucción total de UA mientras Kurogiri se teletransporta a Aizawa y Present Mic fuera del campo de batalla sin precisar por qué. Imaginamos que esto se sabrá recién en el próximo episodio del anime.

También vimos cómo los estudiantes de Shiketsu, liderados por Inasa, ayudan a los héroes a controlar los dobles de Toga. El clima nublado permite a Tokoyami liberar todo el poder de Dark Shadow, una amenaza incluso para All for One. Toga, incapaz de usar los Dones de Dabi o Shigaraki debido a las limitaciones de su propio Don, impide un escenario catastrófico. La batalla se intensifica con los héroes ganando terreno gracias a los esfuerzos combinados de los estudiantes y los héroes profesionales.

Cómo ver el Episodio 18 - Temporada 7 de My Hero Academia gratis

Los episodios de My Hero Academia están disponibles en Crunchyroll. Puedes hacer clic en este enlace para hacer tu suscripción y acceder a todo el contenido. Ten en cuenta que cada plan tiene una prueba gratuita de siete días. Sácale provecho por si solo estás interesado por uno de los episodios. También puedes ver los primeros episodios en Netflix pero no tendrás acceso a las últimas entregas.

En caso quieras leer el manga, descarga la aplicación Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Después, abre el programa y dale clic en Buscar para dar con My Hero Academia. El sistema te preguntará si es que quieres leer en español o en inglés. Elije esta última opción y notarás que podrás leer todas las entregas hasta la actualidad. No hará falta ser suscriptor de Manga Plus MAX.

Te puede interesar