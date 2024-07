La séptima temporada de My Hero Academia, también conocido como Boku no Hero Academia, ha tomado una pausa y los fanáticos se preguntan cuándo saldrán los próximos episodios de lo que será el gran cierre del anime. Te contamos cómo acceder al catálogo y así ponerte al día con la serie animada.

Cada episodio de My Hero Academia se ha estrenado los fines de semana desde el 4 de mayo. La novena entrega salió el 29 de junio pero el décimo capítulo no cumplirá con la regla. De acuerdo con la página oficial del anime, el nuevo episodio está programado para el 13 de julio de 2024 a las 5:30 am (hora del Pacífico).

Recordemos que la séptima temporada tendrá un total de 21 episodios y estará dividido en dos partes: una de nueve y otra de 12 entregas. El cierre de My Hero Academia está planeado para octubre del presente año.

Horario de transmisión del Episodio 10 de My Hero Academia - Temporada 7

España - 11:30 a.m

México - 3:30 a.m.

Perú / Colombia / Ecuador - 4:30 a.m.

Venezuela / Chile / Bolivia - 5:30 a.m.

Argentina / Brasil - 6:30 a.m.

Los nuevos episodios de My Hero Academia - Temporada 7 están disponibles en Crunchyroll. Allí podrás encontrar todos los episodios del anime. Si tienes Netflix, solo podrás ver las primeras cinco temporadas. Es probable que esta última plataforma acoja en su catálogo los episodios más recientes dentro de un año o más.

¿My Hero Academia acaba con la Temporada 7?

Acudamos al manga de Kohei Horikoshi para resolver esta duda. Actualmente, el anime ha adaptado 328 capítulos de los 421 que hay en el material original.

Considerando la extensión de la séptima temporada, la diferencia de 100 episodios bien podría hacerse en los capítulos restantes. Hay que considerar que Horikoshi todavía no cierra el manga, así que la casa animadora BONES bien puede extender el anime a una octava temporada para adaptar los pocos capítulos restantes del manga, siempre y cuando el autor concluya la historia original en 2024. Otra solución sería la producción de capítulos especiales o una película.

Cómo ver los episodios de My Hero Academia

Los episodios de My Hero Academia están disponibles en Crunchyroll. Puedes hacer clic en este enlace para hacer tu suscripción y acceder a todo el contenido. También puedes ver los primeros episodios en Netflix pero no tendrás acceso a las últimas entregas.

En caso quieras leer el manga, descarga la aplicación Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Después, abre el programa y dale clic en Buscar para dar con My Hero Academia. El sistema te preguntará si es que quieres leer en español o en inglés. Elije esta última opción y notarás que podrás leer todas las entregas hasta la actualidad. No hará falta ser suscriptor de Manga Plus MAX.

