Se vive la emoción de los fans de My Hero Academia, ya que la tan esperada temporada 7 está lista para llegar a las pantallas de Crunchyroll a partir del 4 de mayo a las 3:30 AM CST (2:30 am MX | 3:30 am CO y PE | 5:30 am AR y CH). La U.A. se prepara para enfrentarse a una guerra inminente entre héroes y villanos, y todos los ojos estarán puestos en Deku y sus compañeros mientras se preparan para este enfrentamiento épico.

Pero antes de sumergirse en la acción de la temporada 7, los seguidores tendrán la oportunidad de revivir toda la historia hasta la fecha con My Hero Academia: Memories. Esta serie especial de cuatro episodios recapitulará los momentos más destacados del anime, desde el humilde comienzo de Deku en el examen de acceso a la U.A. hasta el impactante arco del Héroe Oscuro en la sexta temporada. My Hero Academia: Memories se estrenará el 6 de abril a las 3:30 AM CST (2:30 am MX | 3:30 am CO y PE | 5:30 am AR y CH), permitiendo a los fans ponerse al día antes del gran lanzamiento de la temporada 7.

Ambas producciones, My Hero Academia: Memories y My Hero Academia Temporada 7, estarán disponibles en múltiples idiomas, incluyendo inglés, español, portugués brasileño, francés, alemán e italiano. Las fechas de estreno para los doblajes se anunciarán próximamente, garantizando que los fans de todo el mundo puedan sumergirse en la acción sin importar su idioma.

Bajo la dirección de Naomi Nakayama y con la composición de la serie a cargo de Yosuke Kuroda, la séptima temporada promete ser una emocionante continuación de la historia basada en el manga de Kohei Horikoshi. La serie será producida por el renombrado estudio de animación BONES, que celebra su 25 aniversario este año, y cuenta con un equipo de producción excepcional, incluyendo al director en jefe Kenji Nagasaki y a los diseñadores de personajes Yoshihiko Umakoshi y Hitomi Odashima.

Con el tema de apertura interpretado por TK de Ling Tosite Sigure, conocido por su trabajo en Tokyo Ghoul, y un equipo de talentosos artistas y técnicos detrás de escena, la temporada 7 de My Hero Academia promete ser un emocionante viaje lleno de acción, emoción y momentos inolvidables para todos los fans. No te pierdas ni un segundo de esta emocionante saga que está por comenzar en Crunchyroll.

Acerca de My Hero Academia

My Hero Academia es una serie de anime japonesa basada en el popular manga de Kohei Horikoshi. En un mundo en el que la mayor parte de la población nace con un Don, una habilidad extraordinaria diferente en cada cual, no tardaron en aparecer tanto villanos como héroes dispuestos a detenerlos. Con el tiempo los héroes pasaron a ser funcionarios del gobierno, estando regulados y viviendo de su trabajo, además de convertirse en objeto de admiración de muchos. Ahora, ser héroe es el sueño de la gran mayoría de niños, que esperan desde muy pequeños a que su Don se manifieste para comenzar a entrenar y soñar con convertirse en los héroes número uno.Elenco de voces japonesas:

Daiki Yamashita como Izuku Midoriya

como Izuku Midoriya Nobuhiko Okamoto como Katsuki Bakugo

como Katsuki Bakugo Ayane Sakura como Ochaco Uraraka

como Ochaco Uraraka Kaito Ishikawa como Tenya Ida

como Tenya Ida Yuki Kaji como Shoto Todoroki

como Shoto Todoroki Toshiki Masuda como Eijiro Kirishima

como Eijiro Kirishima Marina Inoue como Momo Yaoyorozu

como Momo Yaoyorozu Aoi Yuki como Tsuyu Asui

como Tsuyu Asui Ryo Hirohash i como Minoru Mineta

i como Minoru Mineta Yoshimasa Hosoya como Fumikage Tokoyami

como Fumikage Tokoyami Tasuku Hatanaka como Denki Kaminari

como Denki Kaminari Kei Shindo como Kyoka Jiro

como Kyoka Jiro Eri Kitamura como Mina Ashido

como Mina Ashido Masakazu Nishida como Mezo Shoji

como Mezo Shoji Kiyotaka Furushima como Hanta Sero

como Hanta Sero Kaori Nazuka como Toru Hagakure

como Toru Hagakure Toru Nara como Rikido Sato

como Rikido Sato Kenta Miyake como All Might

como All Might Tetsu Inada como Endeavor

como Endeavor Yuichi Nakamura como Hawks

como Hawks Junichi Suwabe como Shota Aizawa

como Shota Aizawa Koki Uchiyama como Tomura Shigaraki

como Tomura Shigaraki Hiro Shimono como Dabi

como Dabi Misato Fukuen como Himiko Toga

como Himiko Toga Romi Park como Star and Stripe

como Star and Stripe Akio Otsuka como All For One