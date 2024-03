Crunchyroll ha anunciado el lanzamiento de su nueva serie “Kaiju No. 8″. Esta anticipada serie será transmitida en vivo en más de 200 países y territorios, incluyendo Latinoamérica, exactamente al mismo tiempo que en Japón, a partir del sábado 13 de abril a las 8:00 am CST.

Los seguidores de la serie que no puedan sintonizar la transmisión en vivo tendrán la oportunidad de disfrutar de los nuevos episodios de “Kaiju No. 8″ en Crunchyroll cada sábado a las 8:30 am CST. Los suscriptores pueden añadir la serie a su lista de seguimiento en Crunchyroll para recibir recordatorios.

Además, Crunchyroll se compromete a ofrecer una experiencia de visualización óptima para sus espectadores globales. “Kaiju No. 8″ estará disponible en múltiples idiomas, incluyendo español, con doblajes producidos por Crunchyroll. La fecha y hora de lanzamiento original en japonés será el sábado 13 de abril a las 8:30 a.m. PDT, con la promesa de nuevos episodios cada semana.

Con Daniel Garza como director de doblaje del estudio Audiomaster Candiani, el elenco principal de voces en español de Kaiju No. 8 incluye a los siguientes talentos:

Omar Sánchez como Kafka Hibino / Kaiju No. 8 (Hugo / Peer en Attack on Titan, Cooper en Spriggan, Gugu (Taku Yashiro) / Inmo en To Your Eternity)

Casandra Acevedo como Mina Ashiro (Mai Zenin en JUJUTSU KAISEN, Domino en One Piece, Anna Crown en MASHLE: Magia y Músculos)

Armando Corona como Reno Ichikawa (Muichiro Tokito en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Ui Ui en JUJUTSU KAISEN, Osamu Nakaumi en Platinum End)

Karla Tovar como Kikoru Shinomiya (Juliet Queen Elizabeth VIII en Do It Yourself!, Lelia Mofur en Log Horizon, Vestal en Azur Lane)

El anime es una adaptación del manga original creado por Naoya Matsumoto. La animación de Kaiju No. 8 corre a cargo de Production I.G. (PSYCHO-PASS, GHOST IN THE SHELL) y la supervisión del diseño y las ilustraciones de los kaiju es obra de Studio Khara (Evangelion: Nueva edición para cines, Shin Godzilla (desarrollo de previsualización).

La serie está dirigida por Shigeyuki Miya (director y diseñador de personajes de Onihei; director de The Kawai Complex Guide to Manors and Hostel Behavior) y Tomomi Kamiya (Yotsuiro Biyori). La composición de la serie y el guión fueron escritos por Ichiro Okouchi (Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, borrador de la historia y composición de la serie en Code Geass: Lelouch of the Rebellion).

Elenco de voces en japonés y personajes

Masaya Fukunishi como Kafka Hibino / Kaiju No. 8

Asami Seto como Mina Ashiro

Wataru Katoh como Reno Ichikawa

Fairouz Ai como Kikoru Shinomiya

Kengo Kawanishi como Soshiro Hoshina

Yuki Shin como Iharu Furuhashi

Keisuke Komoto como Haruichi Izumo

Shunsuke Takeuchi como Aoi Kaguragi

Sinopsis oficial de Kaiju No. 8

En un mundo plagado de criaturas amenazadoras conocidas como Kaiju, Kafka Hibino aspiraba a alistarse en las Fuerzas de Defensa de Japón para derrotarlos.

“Acabemos juntos con los Kaiju”.

Prometió Kafka a su amiga de la infancia, Mina Ashiro. Con el tiempo, las circunstancias de la vida les obligaron a seguir caminos separados y le hicieron abandonar su ambición de toda la vida.

Kafka trabaja para Monster Sweeper, una empresa de limpieza profesional especializada en limpiar las secuelas de las batallas contra los Kaiju. Mientras tanto, Mina Ashiro es ahora la capitana de la 3ª División de las Fuerzas de Defensa. Por el momento, Kafka no es digno de luchar contra los Kaiju junto a ella.

En el trabajo, Kafka se cruza con el muy motivado Reno Ichikawa. La determinación inquebrantable de Reno por unirse a las Fuerzas de Defensa no deja lugar al fracaso. Su perseverancia reaviva la ambición de Kafka de estar al lado de Mina mientras protegen juntos a la humanidad de los Kaiju.

Un sueño congelado por el tiempo, descongelado por una ardiente promesa.

Pero Kafka no sabe que una inminente amenaza Kaiju se acerca inesperadamente a él.

