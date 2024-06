Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está dando la hora. La adaptación del manga viene desarrollando la historia del Arco del Entrenamiento Hashira, una trama en la que los protagonistas se preparan para la batalla final contra los demonios de Muzan. La comunidad coincide en que los episodios de la cuarta temporada tendrán menos acción respecto a los capítulos del pasado, y eso ya lo saben los lectores del manga. ¿También quieres ser uno de ellos? Hay una manera de acceder a ellos para que estés enterado de todo lo que sucederá después.

El manga de Demon Slayer está disponible en Internet; sin embargo, no debes confiarte de todas las fuentes que prometen la lectura de las aventuras de Tanjiro sin pagar. Muchos de estos sitios pueden ser peligrosos para la seguridad de tus dispositivos inteligentes. Por suerte, hay una opción segura que facilita la lectura y a un precio cómodo si es que quieres entrar de lleno a la historia de los cazademonios.

Hay dos opciones que pueden servirte aunque adelantamos que los lectores en inglés llevan la ventaja. Manga Plus by SHUEISHA es una página gratuita en la que podrás revisar los primeros episodios de Demon Slayer en español. De hecho, la plataforma cuenta con varias otras obras en la biblioteca (aconsejamos la lectura de Dragon Ball) y bien merecen tu atención. Sin embargo, el sistema no ofrece acceso a las obras traducidas al español. Si te da bien el inglés y quieres acceder a todo el contenido, tendrás que seguir estos pasos.

Lo primero que deberás hacer es descargar la aplicación Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Después, abre el programa y dale clic en Buscar para dar con Demon Slayer. El sistema te preguntará si es que quieres leer en español o en inglés. Elije esta última opción y notarás que podrás leer los tres primeros episodios gratis y el resto solo estará disponible para los suscriptores de Manga Plus MAX. Hay planes Estándar y Deluxe, los cuales difieren en el acceso al catálogo de la plataforma. Ambos no traen publicidad pero solo el plan Deluxe (17.99 soles mensuales) ofrece acceso a títulos completados. Necesitarás de este plan para leer todos los episodios de Demon Slayer sin problemas.

La otra opción es la página Kimetsuyaiba.Online. Allí podrás encontrar todos los enlaces para cada episodio que están traducidos al inglés. La ventaja de esta opción es que podrás leer el manga en computadora porque los servicios de Manga Plus by SHUEISHA están optimizados para teléfonos inteligentes.

Queda en ti decidir cuál de las opciones se adecúan a tus necesidades. Las soluciones son reducidas para los hispanohablantes; incluso, las páginas web que antes filtraban los episodios en español fueron censuradas por derechos de autor. Además, todo lo gratuito suele tener detalles en la traducción así que suscribirse a un plan de lectura oficial es la mejor manera de acceder al contenido original de tu manga favorito.

Cómo ver el anime de Demon Slayer - Temporada 4

El catálogo de Crunchyroll alojará cada nueva entrega de Demon Slayer para América Latina los fines de semana. Para acceder al catálogo, puedes hacer clic en este enlace y crear tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.

Fechas de estreno de Demon Slayer

Episodio 1 – 12 de mayo (Disponible)

Episodio 2 – 19 de mayo (Disponible)

Episodio 3 – 26 de mayo (Disponible)

Episodio 4 – 2 de junio (Disponible)

Episodio 5 – 9 de junio

Episodio 6 – 16 de junio

Episodio 7 – 23 de junio

Episodio 8 – 30 de junio