¿Qué pasará en la temporada 3 de “Demon Slayer”? Tras el final épico de la segunda parte de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, lleno de grandes emociones, los fans esperan con ansias el arribo de la nueva entrega, que por el momento no tiene fecha de estreno. No obstante, desde ya todos esperan que responda algunas preguntas que dejó tu antecesora.

El Arco del Distrito de Entretenimiento terminó recientemente con gran aceptación del público. No solo los demonios de rango superior fueron asesinados por primera vez en un siglo, sino también los Hashira a quienes Tanjiro y compañía estaban ayudando no murieron. Sin embargo, la segunda temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” dejó muchos cabos sueltos, preguntas importantes que dejaron a los fanáticos del anime con ganas de saber las respuestas. A continuación, te contamos cuáles.

LAS PREGUNTAS QUE DEBERÁ RESPONDER LA TEMPORADA 3 DE “DEMON SLAYER”

1. ¿Quién reemplazará al Pilar de la Llama y del Sonido?

El episodio final del Arco del Distrito de Entretenimiento insinuó que Tanjiro y sus amigos eventualmente podrían unirse a Hashira. Por supuesto, su última batalla demuestra que todavía están muy lejos de eso. Pero los rangos superiores del Cuerpo de Exterminio de Demonios ya perdieron a dos miembros, entonces, ¿los reemplazarán en la temporada 3?

Este dilema surge durante el final de la temporada cuando la Serpiente Hashira se entera del plan de retiro de Tengen Uzui. Obanai lamenta que Hashira ya haya perdido a dos de sus miembros y se pregunta cómo enfrentarán a los demonios restantes en los Doce Kizuki con un número reducido. Con suerte la temporada 3 revelará qué camino eligen.

Tengen Uzui, el Pilar del Sonido de "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

2. ¿A qué luna superior se enfrentarán Tanjiro y sus amigos?

Los últimos dos arcos de “Demon Slayer” vieron a Tanjiro y sus compañeros enfrentando demonios de rango superior, y es probable que continúen esa tendencia a medida que avanza el anime. La tercera temporada está preparada para presentar oponentes aún más poderosos que Daki y Gyutaro. Eso sin mencionar que el demonio Akaza de Luna superior 3 sigue empeñado en recuperar a Tanjiro para los eventos del arco de Mugen Train.

Akaza apareció en el final de la temporada por lo que podría regresar para la temporada 3. Sin embargo, hay otros demonios que aún no se han presentado en el anime. Quizás incluso veamos al antiguo Luna superior 6 en un nuevo rol. El último episodio ciertamente hizo un punto de presentarlo.

Tras 113 años de enfrentamientos, por fin Tanjiro Kamado y sus amigos logran derrotar a la Luna Superior 6 en "Demon Slayer Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

3. ¿Cómo afectará la última batalla al arco de Nezuko en la temporada 3?

Todos los personajes crecieron significativamente en el Arco del Distrito de Entretenimiento, pero Nezuko tuvo la transformación más interesante. No solo desbloqueó una nueva forma de demonio, sino que aprendió a usar su Arte del demonio de sangre, salvando a Inosuke y Tengen.

Estos desarrollos abren todo tipo de posibilidades para su personaje, convirtiéndola en una amenaza tanto para Muzan Kibutsuji como para el Cuerpo de Exterminio de Demonios. Ambos lados tienen motivos para temer a Nezuko, lo que podría presentar más obstáculos para ella y su hermano. Sus poderes también podrían convertirla en un activo si se controla y aprovecha adecuadamente. La temporada 3 deberá aclarar a dónde planea el anime llevar el arco de este personaje, y cómo afectará la historia de Tanjiro.

Nezuko Kamado en "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

4. ¿Quién era el hombre misterioso que vio Daki?

Mientras luchaba contra Tanjiro, Daki recibió una visión misteriosa, esta le recordó a otro asesino de demonios con preguntas similares. El único problema era que Daki nunca había conocido a esta persona misteriosa, por lo que no debería tener ningún recuerdo de él. Por lo que supuso que estos recuerdos no eran suyos, sino de Muzan.

Sin embargo, quién es este cazador de demonios sigue siendo un misterio. Es probable que sea una persona impactante en la vida de Muzan. Independientemente de lo que haya hecho este hombre, aprender sobre él debería ser un evento muy esperado en la temporada 3 de “Demon Slayer”.

Daki tiene la habilidad de manipular su carne y transformarla en fajas de telas, siendo incluso capaz de transformar su cuerpo (Foto: Ufotable)

5. ¿Quién es el nuevo demonio misterioso que lleva el título 6 de rango superior?

Aparentemente, Daki y Gyutaro no son los primeros Kizuki en llevar el título 6 de rango superior en “Demon Slayer”. Cuando eran humanos muriendo en la calle, un demonio que pasaba los despojó de su humanidad. Un primer plano de los ojos de este demonio reveló que sus pupilas tienen la forma del kanji para “Rango superior” y “Seis”.

No solo es un nuevo Kizuki, sino que hay una pregunta sobre dónde está ahora. Dado que era el sexto superior cuando convirtió a Daki y Gyutaro en demonios, es posible que haya sido depuesto o ascendido desde entonces. Teniendo en cuenta la gran cosa que “Demon Slayer” hizo de su presentación, es probable que sea lo último. Si eso es cierto, entonces Tanjiro y compañía. Se puede esperar que se enfrente a este poderoso demonio en algún momento de la tercera temporada.

Un primer plano de los ojos de este demonio reveló que sus pupilas tienen la forma del kanji para “Rango superior” y “Seis” (Foto: Ufotable)

6. ¿Quién es Iguro Obanai, la Serpiente Hashira?

La aparición de la Serpiente Hashira al final de la temporada 2 de “Demon Slayer” seguramente generará preguntas en el futuro. Iguro Obanai llega a la escena y le da a Tengen el cumplido más ambiguo imaginable; él enfatiza repetidamente lo malo que es que su compañero Hashira terminara en su estado actual luchando contra los “más débiles” de los demonios de rango superior. Luego reprende a Tengen por elegir retirarse antes que luchar hasta su último aliento. Este valor que le da al deber del Cuerpo de Exterminio de Demonios también se insinúa durante el juicio de Tanjiro.

Iguro también se sorprende al descubrir que Tanjiro sobrevivió a la batalla. Según Tengen, la Serpiente Hashira tiene un interés particular en él. En cualquier caso, su aparición sorpresa deja a los espectadores preguntándose quién es él, qué quiere con Tanjiro, por qué tiene en tan alta estima al Cuerpo de Exterminio de Demonios y cuál es el trato con la serpiente alrededor de su cuello. Esperaremos la tercera entrega para saberlo.