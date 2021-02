¿Creías que Dragon Ball Super nos había mostrado todo el potencial de Goku en el anime? Pues el Torneo de Poder no es lo mejor que ha preparado Akira Toriayama, el manga ha presentado un nivel superior de Goku y Vegeta, especialmente en la saga de Moro.

Cuando Goku logró alcanzar el Ultra Instinto en la batalla contra Jiren, los fans ya se imaginaban que se trataba del siguiente paso para los saiyajins. No obstante, el manga ha revelado que Vegeta no quieres seguir ese camino.

Para poder derrotar a Moro, el príncipe de los saiyajins logró aprender más acerca de su ki cuando visito el planeta Yardrat y se entrenó con el gran patriarca. Ahora puede usar la teletransportación y una nueva técnica llamada partición del espíritu.

Por otro lado, la saga de Granola comienza con un Kakaroto mucho más centrado en aguantar por más tiempo el Ultra Instinto y un Vegeta destinado a aprender una técnica secreta de Bills.

No cabe duda que cuando ambos estén al mismo nivel los fans van a querer ver un combate entre ambos. Básicamente, sería como ver la lucha entre dos dioses. Pese a que no sería un combate a muerte quizás sí serviría como entrenamiento.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.

Dragon Ball Super: ¿Granola podrí ser aliado de Goku y Vegeta?

¿Cuál crees que será el futuro del nuevo personaje llamado Granola, el superviviente? Su figura humana ha hecho que genere simpatías con los lectores y, de momento, este quiere liquidar a Freezer. Los seguidores de Dragon Ball Super ya anticipan que podría ser un poderoso aliado para Goku y Vegeta.

Partamos de la base que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Granola quiere acabar de una vez con Freezer, porque él fue el responsable del ataque al Planeta Cereal. La venganza de Granola, por lo tanto, haría que se sume a las filas de los Guerreros Z para acabar con un mal común para el Universo 7.

Sin embargo, hay detalles en la historia de Granola que faltan desarrollar. Granola aún no sabe que los Saiyajins siguen con vida, por lo que su venganza podría jugar en contra de los Guerreros Z, más aún si sabemos que Bardock -el padre de Goku- fue uno de los Ozarus convocados por Freezer para el asedio del Planeta Cereal. Granola y Goku, por lo tanto, tendrían motivos para enfrentarse en el manga Dragon Ball Super.

Granola no parece ser el villano principal del nuevo arco de Dragon Ball Super, sino una víctima del ejército de Freezer y el pasado conquistador de los Saiyajins. Resulta más que probable que Granola no muera al final de la saga y quizá hasta llegue a ser miembro de los Guerreros Z por un lapso hasta liquidar a Freezer. Toyotaro será el encargado de cómo hacer que Granola desista de su venganza contra los Saiyajins al saber que Goku y Vegeta no son responsables de las acciones del ejército de Freezer en el pasado.

El episodio 69 de Dragon Ball Super se publicará el 19 de febrero.